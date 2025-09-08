Después de 3 abortos involuntarios, Onadio Leonardo y Beby Prisillia finalmente fueron bendecidos con el segundo niño

Yakarta, Viva – Las buenas noticias provienen de parejas de celebridades Onadio Leonardo Y Beby Prisillia. Esta pareja dio la bienvenida oficial niño Los dos el lunes 8 de septiembre de 2025. La bebé se llamaba Janeera Deluca Leonardo Wage.

A través de las cargas de Instagram, Onad compartió valiosos momentos cuando dio la bienvenida a la pequeña princesa de alegría. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Bienvenido al mundo de las niñas», escribió Onad en inglés, citado VIVA.

No solo eso, en el retrato que se distribuyó visible y Beby con el bebé, acompañado por un equipo médico que ayudó al proceso de entrega.

Esta felicidad se siente más significativa porque el viaje al nacimiento de Janeera no es fácil. Beby reveló que tenía un aborto espontáneo tres veces seguidas antes de finalmente quedar embarazada nuevamente.

«El problema es que ha abortado tres veces y en una fila, y finalmente este año puede (embarazada nuevamente)», dijo Beby hace algún tiempo.

La lucha ahora es pagada por el nacimiento de Janeera, que tiene un nuevo color en su vida doméstica. El propio Onad se ve tan en espera que acompaña a su esposa. Unas horas antes del parto, había subido un momento de unión en el hospital mientras daba aliento.

«El espíritu de querida, mañana por la mañana, hay nuestros pequeños humanos», dijo Onad.

La presencia de Janeera complementa la felicidad de su pequeña familia. Anteriormente, Onad y Beby habían sido bendecidos con un hijo, Juan Gianluca Leonardo Wage, quien nació el 26 de septiembre de 2019.

La pareja que se casó el 29 de junio de 2019 está a menudo en el centro de atención pública, una de las cuales se debe a sus diferentes matrimonios religiosos. Onad, Catholic, está casado con Beby, que continúa abrazando el Islam, pero ambos continúan mostrando armonía y cohesión al fomentar el hogar.

Ahora, con la presencia de niñas saludables y hermosas, la familia de Onad y Beby está cada vez más completa.