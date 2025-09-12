Después de 2 veces cancelado, Sherina finalmente apareció en la estación de policía de East Yakarta debido al gato de Uya Kuya

Yakarta, Viva – Drama gato miembros de DPR no activos, Vas a Arrastrando músicos músicos Sherina Munaf antes de la policía. Después de un interrogatorio dos veces cancelado, Sherina finalmente llegó a cumplir la convocatoria del investigador de la Policía del Metro de East Yakarta, hoy, viernes 12 de septiembre de 2025, Siang.

El jefe de policía de East Jakarta Metro, el comisionado de policía Alfian Nurrizal, confirmó la llegada de Sherina. «Sí, Sherina estuvo presente a 14.00 WIB», dijo a los periodistas.

Gato uya kuya que fue saqueado

Sherina fue interrogada porque ella afirmó recibir uno de los gatos de Casa Uya Kuya pudo masticar la masa. Se dijo que el gato era salvado por un rescatador y luego lo crió.

Anteriormente informó, el jefe de policía del metro de East Jakarta, el comisionado de policía Alfian Nurrizal, reveló que Sherina había subido información en las redes sociales que logró salvar a uno de los gatos de Uya Kuya. Se dijo que el gato le fue entregado después del incidente Saqueo.

«Por lo tanto, no es un examen, sino solo una llamada de aclaración, porque esto realmente no tiene Uya Kuya», dijo Alfian a los periodistas.

Para tener en cuenta, la artista y cantante Sherina Munaf reveló recientemente la condición de la mala condición de uno de los gatos que pertenecen al presentador Uya Kuya, que fue rescatada el domingo 31 de agosto de 2025. Junto con su colega, Indira Diandra, Sherina encontró a la gata de Calicó en un estado delgado con un peso de solo 1 kilograma y un cuerpo lleno de jirón.

Este descubrimiento estaba en el centro de atención público, especialmente después del incidente de saqueo en la casa de Uya Kuya que también involucró a su mascota.

En la cuenta de carga en la cuenta de hilos @sherinamunaf sherina explicó la condición del gato.

«Peso 1 kg, esto debería ser de peso corporal para los gatos de 4 a 5 meses. Pero Gigi parece completo y permanente, lo que significa que tiene 8 a 9 meses, no es un gatito. Supuestamente la carrera británica de corta corta. Calico», escribió Sherina, citada el martes 2 de septiembre de 2025.