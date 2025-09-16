¡Después de 2 años de hostil, el príncipe Harry lloró y se abrazó con fuerza cuando conoció a Raja Charles!

VIVA – Después de dos años de diferencia, finalmente Príncipe Harry Conocer a su padre Raja Charles. La reunión tuvo lugar en la residencia de Clarence House King Charles el miércoles 10 de septiembre de 2025. En el video que circula en las redes sociales, ambos se ven por separado.

Lanzar la página semanal de EE. UU., Harry voló a Londong la semana pasada, para asistir Premios Wellchild El lunes 8 de septiembre, luego visitó Centro de estudios de lesiones por explosión en Imperial College London. Después de eso, conoció a Raja Charles en su residencia alrededor de las 17:20 hora local. La reunión duró unos 54 minutos, antes de que Harry se fuera al evento Invictus Games A las 18.14.

Entonces, ¿cuáles son los contenidos de la reunión entre padre e hijo después de dos años de no reunirse? Una de las fuentes reales reveló los detalles de la reunión. Llamó a una reunión entre el Príncipe Harry y el Rey Carlos lleno de emoción.

Esta reunión fue provocada por la carta escrita a mano de Harry a principios de este año, que contenía su deseo de mejorar la relación con su padre.

«En realidad no están seguros de que la reunión ocurra hasta la última semana», dijo la fuente a Us Weekly.

La fuente también agregó que la atmósfera de la reunión era muy positiva y relajada. Ambos también comparten noticias entre ellos.

«Intercambiaron noticias personales sobre los niños de Harry y la condición de salud del rey Charles. Hubo un abrazo y lágrimas en la reunión», dijo la fuente.

Según las fuentes, la atmósfera de la reunión del miércoles fue «sincera y positiva». Aunque llenos de emoción, también se rieron después de casi dos años no se encontraron cara a cara.

«Se abrazaron mucho cuando se conocieron. Harry lloró, la atmósfera era muy emotiva para ambos. Realmente se extrañaron», dijo la fuente.

La reunión fue realmente corta, pero Charles estuvo de acuerdo porque el tiempo era justo. Clarence House fue elegido como un lugar porque se consideraba más íntimo y no demasiado formal que el palacio de Buckingham, lo que lo hace adecuado para reconstruir las relaciones personales sin presión.

La fuente agregó, esta reunión ocurrió porque el rey Charles sintió que el tiempo era correcto y las grietas de su relación tuvieron que resolverse de inmediato.

«Ambos sienten la necesidad de encontrar un punto de paz», dijo la fuente.

A pesar de conocer a su padre. Sin embargo, la relación de Harry con su hermano, Príncipe Williamno ha mejorado todavía.

«La relación de Harry con William es claramente diferente de su relación con su padre. Pero tal vez si Charles comienza a acercarse a Harry, se alentará a William a seguir sus pasos», dijo Kristen Meinzer, experta en el reino.

Como se sabe, Harry y su esposa Meghan Markle decidieron salir de los miembros de alto rango del Reino Británico en 2020 y eligieron vivir en Montecito, California. Ambos también han sido bendecidos con dos niños, a saber, Archie y Lilibet.

Durante vidas separadas, muchas controversias hechas por la pareja. Hasta finalmente, en febrero de 2024, Raja Charles anunció que tenía cáncer, aunque no especificó su tipo. La noticia inmediatamente hizo que Harry expresó abiertamente su deseo de mejorar las relaciones con su padre.

«Quiero hacer las paces con mi familia. La vida es valiosa, y no sé cuánto tiempo mi padre tiene tiempo», dijo Harry en su entrevista con la BBC de mayo de 2025.