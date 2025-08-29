Después de 10 años, los singles de las mujeres indonesias volvieron a ganar medallas mundiales a través de Putri KW

París, en vivo – Jugador de bádminton indonesio Putri kusuma wardani (Putri KW) registra una nueva historia en Campeonato Mundial BWF 2025. Se aseguró de calificar para las semifinales después de deshacerse del ex campeón mundial de 2019 de la India, Pusarla Venkata Sindhu, en un tenso partido tres juegos 21-14, 13-21, 21-16 en Adidas Arena, París, viernes 29 de agosto de 2025.

Este resultado no es solo un boleto para las semifinales, sino que también termina la larga espera de Indonesia para una medalla en el sector individual de las mujeres. Putri KW seguramente ganará al menos la medalla de bronce, ser la primera para Indonesia en la última década.

Terminar una década una década

Anteriormente, los singles femeninos indonesios trajeron a casa una medalla en el campeonato mundial a través de Lindaweni Fanetri que ganó el bronce en la edición 2015 en Yakarta. En cuanto a la Medalla de Oro, el público del bádminton indonesio debe mirar muy lejos, a saber, cuando Susy Susanti ganó el campeón mundial en 1993.

Con este logro, Putri KW revivió con éxito la esperanza de Indonesia en el sector individual de las mujeres, que a menudo se ha dejado atrás de otros números, como dobles de hombres y dobles de mujeres.

Deshacerse de Sindhu, el oponente de la educación del entrenador indonesio

El partido contra Sindhu fue ferozmente. Putri parecía agresivo desde el primer juego, haciendo que sus oponentes cometan muchos errores. Aunque había perdido el enfoque en el segundo juego, el jugador que también era miembro de la Policía Nacional logró levantarse en el juego decisivo y cerró el partido con un convincente ganador 21-16.

Esta victoria se siente aún más especial porque Sindhu ahora es manejado por Irwansyah, un entrenador de Indonesia que actualmente se une al equipo indio.

El próximo desafío

En las semifinales, la hija de KW se enfrentará al buque insignia de Japón, Akane Yamaguchi. El campeón mundial de 2021 y 2022 condujo a los cuatro primeros después de derrotar a Han Yue de China con un puntaje de 21-5, 21-19.

Este partido se confirma no es fácil, pero con un alto espíritu y un logro histórico que se ha logrado, Putri KW trae grandes esperanzas de ir más allá mientras abre el camino para el renacimiento de los singles de las mujeres indonesias a nivel mundial.