¡Desplegado! Los miembros de Wakatobi DPRD resultaron ser un caso fugitivo del caso de asesinato de 2014

Ciudadanos, viva – El nombre de Litao, miembro del DPRD de Wakatobi Regency, el sureste de Sulawesi, de repente se convirtió en el foco público. La cifra que acababa de ser inaugurada el 1 de octubre de 2024 resultó haber sido un fugitivo del caso de asesinato desde 2014.

Leer también: Budiman Sudjatmiko niega tener una reorganización: me ocupo de la tarea de BP



El caso comenzó con el asesinato de un niño en Wakatobi que arrastró a Litao como sospechoso. Después del incidente, había escapado y fue incluido en la Lista de Búsqueda de la Policía Regional de Wakatobi (DPO). Sin embargo, en su camino, Litao pudo evitar las trampas de la ley, incluso avanzó con éxito como candidato legislativo en las elecciones de 2024 hasta que finalmente ocupó el asiento de DPRD.



Ilustración de asesinato/apuñalamiento. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Leer también: Los dobles masculinos son la esperanza de Indonesia en el campeonato de tenis mundial masculino



La Dirección de Investigación Penal General Southeast Sulawesi Policía regional luego emitió una carta oficial de determinar el sospechoso TAP/126/VIII/Res.7/2025. El jefe del sureste de las relaciones públicas de la policía regional de Sulawesi, Kombes Pol Iis Kristian, confirmó este paso legal.

«Sí, es cierto, la persona en cuestión ha sido nombrada como sospechosa. Realizaremos una citación y luego se procesaremos más de acuerdo con las disposiciones legales aplicables», dijo IIS en Kendari, jueves (11/9/2025).

Leer también: Se espera que el proyecto de ley de agarre de los activos no sea un arma de criminalización política



La familia de la víctima dio la bienvenida a la determinación positivamente. El abogado de familia de la oficina de abogados de Wa Ode Nur Zainab & Partners, La Ode Muhammad Sofyan Nurhasan, dijo que este paso de la policía dio una nueva esperanza.

«Agradecemos la determinación de sospechosos por parte de la Policía Regional del Sudeste de Sulawesi, aunque ha sido designado como DPO desde 2014. Con respecto a las acusaciones sobre la politización, fue refutado por sí mismo porque el hecho de que los perpetradores habían sido nombrados como sospechosos desde 2014», dijo Sofyan.

Este caso también arrastró a la policía. Uno de los miembros del personal de la policía regional de Wakatobi, Aiptu S, fue sentenciado a Demosi durante tres años en la estación de policía de North Buton. Fue considerado negligente porque emitió un certificado de registro policial (SKCK) para Litao, a pesar de que la persona interesada era un estado de DPO desde 2014.

Según Kombes Pol Iis Kristian, existen procedimientos estándar que deben llevarse a cabo en la emisión de SKCK, incluida la verificación del historial del solicitante en la unidad de investigación penal, drogas y lantas. Sin embargo, Aiptu s no incluía el estado legal de Litao en ese momento.

«Bueno, hay negligencia en los hallazgos de los hallazgos que no incluyen. Los oficiales de la investigación penal no transmitieron información de que el solicitante se incluyó en el DPO. Su negligencia no vio el registro», explicó IIS.

Para esta negligencia, además de ser sentenciado a degradación, Aiptu S también fue cancelado para asistir a la educación de los oficiales. La policía enfatizó que este paso era una consecuencia de la negligencia que ocurrió y como una forma de responsabilidad institucional en el seguimiento de este caso. (ENTRE)