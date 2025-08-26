¡Desplegado! Hay una orden de la misteriosa persona detrás del trágico secuestro del banco.

Yakarta, Viva – Nuevos hechos vuelven a la hurgación en el caso del secuestro y el asesinato Cabeza de rama Una criada banco Bumn en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37). El abogado de cuatro perpetradores que han sido arrestados por la policía metropolitana de Yakarta reveló la presunta participación poco escrupuloso de una de las agencias en este escenario del crimen.

Leer también: La policía despertó a 15 personas relacionadas con el secuestro del kacab del banco, ¿quiénes eran los perpetradores?



Adrianus Agal, un abogado que acompañó a cuatro perpetradores, dijo que la participación de la persona fue incluida en el grupo de reconocimiento. Incluso mencionó las órdenes recibidas por su cliente para secuestrar a la víctima.

«Nuestro hermano menor, las épocas (uno de los perpetradores) se le pidió que recogiera por la fuerza (secuestro). Después de que nuestra hermana, las épocas y sus amigos recogieron por la tarde, hubo órdenes de los elementos F», dijo el martes 26 de agosto de 2025.

Leer también: Make Goosebumps, este emprendedor de tutoría en línea es un actor intelectual en el secuestro del banco Kacab





Abogado 4 Kacab Bank Kacab (Medio)

Según Adrianus, después de recoger a la víctima, se ordenó a los perpetradores entregar inspiración a alguien en el área de Cawang, East Yakarta. Luego se les dijo que regresaran para llevar a la víctima a casa. Sin embargo, la situación cambió drásticamente.

Leer también: La colaboración bancaria y pindar fortalecerá el ecosistema financiero digital



Tras la supuesta existencia de una agencia sin escrúpulos involucrada, Adrianus admitió que su partido había pedido protección directa del registro de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo y el comandante de TNI General Agus Subiyanto.

«Cuando lo condujeron, también estaban bajo presión. Y ellos, uno de estos sospechosos de recogida forzada, transmitió a sus familias que se les ordenó tirar los cuerpos. Entonces su papel llegó allí», dijo.

Por otro lado, el TNI abrió sus voces en respuesta a este problema. El jefe de la sede de la sede de TNI (Kapuspen), el general general Freddy Ardianzah, enfatizó que su partido no había recibido información oficial de la Policía Metropolitana de Yakarta con respecto a la presunta participación de soldados.

Sin embargo, Freddy se aseguró de que la comunicación con la policía todavía estaba funcionando. Pidió a la comunidad que fuera paciente y respetara el proceso legal en curso.

«Hasta ahora no he recibido información de la Policía Metropolitana de Yakarta con respecto a la participación de los soldados en este caso», dijo Freddy.

Mientras tanto, el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi no ha hablado mucho sobre esta acusación. Afirmó que no recibió más información del investigador.

«Más tarde nos aseguraremos, no tenemos información del equipo», dijo Ade Ary.



Jefe de la Comisionado de Relaciones Públicas de la Policía de la Policía de Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi,

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Lo que se acaba de revelar fue el empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono (DH), YJ, AA y C. son actores intelectuales. Luego están las épocas de alias de Hospital, Rah y RW. Están secuestrando a los perpetradores.