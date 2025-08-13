¡Desplegado! Este es un gatillo para que la policía dispare gases lacrimógenos en la demostración de Pati Regent

TambiénVIVA – Características para colorear una gran demostración en la oficina Regente Pati, Java Central, miércoles 13 de agosto de 2025. Las masas exigieron el Regente Pati Sudeo retirarse de su posición involucrada en enfrentamientos con las autoridades, hasta que Policía disparo gas lacrimógeno.

La policía afirmó que la acción tenía que ser tomada porque la situación en el campo se estaba calentando y ya no era propicio. Esto fue revelado por el Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, el Comisionado de Policía Artanto.

«Los grupos anarquistas llevan a cabo la acción tirando con piedras, baldosas, botellas, agua mineral, objetos duros que resultan en la situación que ya no conducen, y se queman, destrucción, etc.», dijo Artanto.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de NTB, Kombes Pol Artanto.

Según él, desde la mañana, la acción tuvo lugar pacíficamente. Pero alrededor de las 10:30 WIB, la atmósfera cambió después de que hubo una masa de intrusos que provocaron arrojando las autoridades e instalaciones.

«Aproximadamente a la mitad de las 11, la situación cambió porque había un intruso, los provocadores que inmediatamente hicieron el lanzamiento. Y la situación cambió, hubo otros grupos, otros intrusos que dañaron la atmósfera», dijo.

Para tener en cuenta, la manifestación frente a la oficina del Regente Pati el miércoles 13 de agosto de 2025 fue coloreada por el caos. El incidente ocurrió cuando las masas de la Alianza de la Comunidad Unida Pati instaron al Regente de Sudewo a salir a conocerlos.

Las masas que estaban molestas tratando de no haber sido visitadas por el Regente de Sudewo, empujaron a la oficina del Regente para romper las puertas que las autoridades estaban estrechamente vigiladas.

Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y morales, aman la paz y no los arrogantes», dijo.