¡Desplegado! Este es el papel de las mujeres sospechosas para ser una acción anárquica de estudiantes y niños.

Yakarta, Viva – La policía revela el único papel sospechar Mujeres en el caso de acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

Leer también: Revelado, así es como el profesor R guarda para difundir la ubicación de Molotov durante la acción caótica en Yakarta



FL AKA FIGHA PASADO cuenta transmisión de redes sociales vivir Invitando a los estudiantes a seguir la acción. Esto fue revelado por el Jefe de la Dirección de la Unidad 2 de la Dirección de Seguridad del Estado de Investigación Penal General Polda Metro JayaComisionado de Policía Gilang Prasetya.

«Hemos realizado un análisis relacionado con las cuentas de las redes sociales en las redes sociales que van desde varias redes sociales, lo que probablemente sea que podamos decir que a partir de la persona en cuestión, el sospechoso, la persona preocupada vive en la cuenta de Tiktok», dijo, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: Horring, el sospechoso estudiante anarquista de Hasut cuando la manifestación fue apodada & lsquo; Profesor y Rsquo; Debido a la enseñanza de cómo hacer molotov



Agregó, Live Tiktok llevado a cabo por Figha fue visto por 10 millones de espectadores. Como resultado, muchos estudiantes y niños llegaron debido a la invitación de la Figha en el Tiktok.

«Donde la cuenta en vivo se afilia o se pospone hasta 10 millones de espectadores. Así que eso es lo que resulta en la llegada de los niños. ¿Por qué? Marena La cuenta de Tiktok está más dominada por los niños», dijo nuevamente.

Leer también: ¡6 personas se convirtieron en sospechosos de estudiantes anarquistas durante la manifestación! Hay activistas, Admin Ig a Molotov Courier



Anteriormente informó, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.