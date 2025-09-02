¡Desplegado! Esta es la loca acción 38 ganadores que hicieron que la demostración de DPR se convierta en horror

Yakarta, Viva – Polda metro Jaya reveló que había tenido 38 sospechar Con respecto a la acción anarquista en la demostración del DPR, condujo al caos a fines de agosto de 2025, entonces.

Se dice que los perpetradores están involucrados en varios actos de violencia, que van desde lanzar bombas molotov hasta quemar Instalaciones públicas. División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradidijo que el papel de los sospechosos varió.

Algunos arrojaron a Molotov y Stone hacia los oficiales, golpearon con bambú, para luchar contra las autoridades al asegurar la situación.

«Primero, arrojando el bombardeo de Molotov a los oficiales. Luego arrojando piedras, arrojando bambú, golpeando con bambú. Luego lucha contra los oficiales, bloqueando a los oficiales, contra las órdenes de los oficiales que llevan a cabo la tarea de llevar a cabo seguridad», dijo Ade Ary, martes 2 de septiembre de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi

No solo eso, la policía también arrestó al sospechoso que supuestamente quemó la parada de Transjakarta frente al centro comercial FX Sudirman usando la bomba Molotov.

Por sus acciones, los perpetradores fueron acusados ​​de artículos en capas, a partir del artículo 160 del Código Penal sobre la incitación con la amenaza de 6 años de prisión, el artículo 170 del Código Penal con respecto a la violencia junto con la amenaza de 5 años 6 meses, hasta el artículo 406 del Código Penal sobre la destrucción con la amenaza de 2 años y 8 meses. También fueron acusados ​​de artículos de resistencia contra los oficiales de conformidad con el Código Penal Artículo 212, 214, 216 y 218.

Ade ary enfatizó que la masa anarquista era diferente del grupo que llevó a cabo manifestaciones de acuerdo con el procedimiento. La policía se aseguró de que este caso todavía se estaba desarrollando.

«Luego están quienes cometieron violencia juntos para abrirse públicamente a la estación de policía de Cipayung, East Yakarta, esto también se ha revelado. Entonces algunos sospechosos también cometieron violencia en público contra automóviles virales, autos propiedad de un funcionario en el ministerio, ASN funcionarios en un ministerio, también se ha revelado.