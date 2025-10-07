¡Desplegado! El terapeuta es asesinado en el sur de Yakarta por un mes de trabajo, a menudo solo

Yakarta, Viva – Terapeuta Resultó que la mujer con las iniciales RTA que fue asesinada en el área de Pejaten, Pasar Minggu, en el sur de Yakarta, solo llevaba un mes trabajando. spa Que no muy lejos del lugar de su vida fue encontrado sin vida.

Lea también: La terapeuta misteriosamente asesinada, en el sur de Yakarta, aparentemente había derribado el techo del mes, ¿qué estás haciendo?



Previamente víctima Trabajó en una de las sucursales de spa en Bali durante ocho meses, antes de que finalmente lo trasladaran a Yakarta. Así lo reveló el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado superior adjunto de la policía, Ardian Satrio Utomo.

«Las víctimas estuvieron ocho meses en Bali y luego fueron trasladadas a Yakarta durante sólo un mes», dijo Ardian a los periodistas el martes 7 de octubre de 2025.

Lea también: Segundos de granjeros fueron asesinados a tiros cuando el pasajero de la esposa en Ogan Komering Ilir, la razón por la que el perpetrador resultó ser…



Hasta ahora, los investigadores han interrogado a 15 testigos, incluido el director del SPA donde trabajaba la víctima. Por sus declaraciones, se supo más tarde que la RTA estaba a menudo sola y parecía deprimida unos días antes de ser encontrada muerta.

«Últimamente la víctima estaba un poco sola, en silencio. Aún se estaba explorando el motivo por el que salió del MES», dijo Ardian.

Lea también: Se sospecha que el jefe de policía de Kediri persiguió al brigadier Nurul Nurul, después de haber hecho la seguridad de MotoGP, lo rociaron con tuak hasta que lo golpearon.



es capaz de descomponer el rompecabezas detrás muerte víctima. Sin embargo, la investigación se vio limitada porque no había ninguna cámara de circuito cerrado de televisión que condujera al lugar del descubrimiento del cuerpo. Hasta el momento aún se esperan los resultados de la autopsia forense para determinar la causa exacta de la muerte de la víctima.

«Hemos cruzado, pero no hemos encontrado cámaras de seguridad. Sólo hay huellas en el terreno vacío. Según estimaciones provisionales, las huellas pertenecen a la víctima», dijo Ardian.

Hasta el momento aún se esperan los resultados de la autopsia forense para determinar la causa exacta de la muerte de la víctima.

Anteriormente se informó que una mujer cuya identidad se desconoce fue encontrada en un terreno sin vida detrás del edificio TIKI en el área de Pejaten, Pasar Minggu, al sur de Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 WIB. El asunto de este hallazgo fue ladrado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado superior adjunto de la policía, Ardian Satrio Utomo.

«Así es (encontró el cuerpo de una mujer)», dijo, el jueves 2 de octubre de 2025.

Investigar una calibración, se sospecha que la víctima es un terapeuta. Sin embargo, la policía no detalló dónde solía trabajar.

«Correcto (terapeuta)», dijo.