¡Desplegado! El motivo del secuestro sádico mata al banco en Cempaka Putih, aparentemente por el dinero en la cuenta inactiva

Yakarta, Viva – La policía finalmente reveló el motivo del caso secuestro Sadista que mató a la cabeza de un submarino de un banco estatal en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

Investigar una calibración, los perpetradores quieren transferir dinero de cuenta Latente a una cuenta de refugio que ha sido preparada. Esto fue revelado por el director de investigación penal general Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Putra.

«El motivo de los perpetradores para cometer actos, los sospechosos planean transferir dinero de la cuenta inactiva a la cuenta de almacenamiento que se ha preparado», dijo, el martes 16 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, víctima Supuestamente secuestrado primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.