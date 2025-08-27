¡Desplegado! El misterio de la renuncia del presidente Fam Joehari Ayub que nunca ha sido visto desde el 11 de agosto

VIVA – El fútbol de Malasia se ve sorprendido por la impactante decisión de Datuk Mohd Joehari ayub quien de repente renunció al cargo de presidente de la Federación de Fútbol de Malasia (Familia), Martes 26 de agosto de 2025

Esta decisión se produjo menos de seis meses después de que Joehari fuera elegido como Presidente de Fam Período 2025-2029 en el Congreso Electoral que tuvo lugar en febrero pasado.

Antes de convertirse en presidente, Joehari Ayub se desempeñó como vicepresidente de Fam. Se convirtió en el octavo presidente y al mismo tiempo el primero vino de Sabah, reemplazando a Tan Sri Hamidin.

Citado de los New Straits Times, Joehari ha presentado una carta de renuncia el viernes 22 de agosto de 2025, el problema de salud se conoce como el factor principal detrás de la decisión de su financiación.

La noticia de la renuncia de Joehari fue en el centro de atención porque desde el pasado 11 de agosto, fue visto por última vez en Wisma Fam, Kelana Jaya, mientras preside la reunión de Exco Fam. Desde entonces, Joehari nunca ha estado presente en las actividades oficiales de FAM, lo que provocó especulaciones entre observadores y federaciones internas.

Hasta ahora, FAM no ha emitido una declaración oficial sobre la renuncia de Joehari. Sin embargo, los miembros de Exco Fam están programados para celebrar la reunión de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025, para discutir el siguiente paso.

«Secretaría [FAM] ha recibido una carta de renuncia [Joehari Ayub]Y la reunión de Exco se llevará a cabo el miércoles para discutir este tema. La nueva decisión se anunciará después de la reunión «, dijo una fuente a NST.

Basado en los artículos de asociación de FAM, el Congreso Extraordinario debe llevarse a cabo dentro de los tres meses. Todos los miembros deben estar informados sobre el lugar, la fecha y la agenda al menos un mes antes del evento.

Mientras tanto, el vicepresidente Fam, Datuk Yusof Mahadi, está listo para servir como presidente interino hasta que se nombró al nuevo presidente.

La historia registrada, en 2016, Expo Fam había rechazado la renuncia del presidente Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, aunque finalmente la decisión de renunciar aún fue aceptada.

La partida repentina de Joehari Ayub planteó una gran pregunta: ¿es el único problema de salud que es la razón o hay alguna presión interna que influya en sus pasos? Esta especulación es sin duda una preocupación pública y un observador de fútbol de Malasia.