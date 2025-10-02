¡Desplegado! Desde 2020 jugando en la red oscura, pero es difícil de atrapar, este es el Bjorka ‘Gocek’.

Yakarta, Viva – El joven que afirmó ser ‘Bjorka‘que fue arrestado por la Dirección Cibernética Polda Metro JayaHa pasado mucho tiempo navegando web oscuroIncluso desde 2020.

No solo eso, el hombre con las iniciales WFT era bueno en las autoridades. Repetidamente cambió el nombre de la cuenta para que su identidad fuera difícil de rastrear. En cuanto a esto, el subdirector de la policía metropolitana de Yakarta, comisionado adjunto de la policía, Fian Yunus.

«Reemplazó el nombre de usuario varias veces, desde Bjorka hasta Skywave, Shint Hunter, hasta que finalmente opuesto a 6890 en agosto de 2025. Todo fue para disfrazarse», dijo, el jueves 2 de octubre de 2025.



Wadir Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus

La acción de WFT finalmente se detuvo después de que la policía lo arrestó en Totolan Village, West Kakas, Minahasa, el martes 23 de septiembre de 2025. El arresto se realizó después de un informe de un banco que afirmaba que el sistema fue pirateado.

A través de la cuenta X @Bjarasiaia, WFT afirmó haber roto en 4.9 millones datos cliente Banco privado y evidencia post en forma de exhibición de una de las cuentas de los clientes. WFT resultó estar activo en la venta de datos ilegales en la web oscura. Los datos negociados no solo pertenecen a los bancos, sino también a las compañías de salud a privados, tanto nacionales como extranjeros.

«Una transacción, los perpetradores pueden obtener decenas de millones de rupias. El pago se realiza utilizando criptomonedas en foros oscuros», dijo.

La policía todavía está rastreando cuánto dinero ha sido embolsado por WFT. La evidencia en forma de computadoras y teléfonos celulares ahora se confisiona para una mayor investigación.

Anteriormente informó, la cifra de un hacker que afirmó ser ‘Bjorka’ fue arrestada por la Dirección de Siber Metro Jaya Siber. Su figura es un hombre con las iniciales WFT (22), residente de Minahasa, North Sulawesi.

Afirmó haber pirateado millones de datos sobre clientes de bancos privados. El arresto se realizó después de seis meses de persecución. WFT fue arrestado en su casa en Totolan Village, West Kakas, Minahasa, martes 23 de septiembre de 2025.

«El propietario de la cuenta de las redes sociales de X que solíamos estar familiarizados con el nombre de Twitter, Social Media X con el nombre de la cuenta de Bjorka y @Bajaraniaia», dijo el jefe de la subdivisión de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Adjunto de Policía de Realdo Simanjuntak, jueves 2 de octubre de 2025.