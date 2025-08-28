Despidos masivos Kroger, casi 1,000 empleados fueron eficientes

Yakarta, Viva – Ola Despido La masa no solo llega a la industria de la tecnología este año. El sector minorista también se vio afectado, incluido el gigante de la red de supermercados de los Estados Unidos, el Kroger Co.

Compañía Anunció que reduciría a casi 1,000 trabajadores de su división corporativa. La medida se convirtió en parte del esfuerzo de simplificación de la organización después de que la fusión por valor de miles de millones de dólares no se realizó, así como el cierre de docenas de tiendas.

Recientemente, el CEO del CEO temporal Kroger, Ron Sargen, dijo que a través de una nota, la red de supermercados desestimaría a cientos de trabajadores corporativos. El número de despidos será un total de menos de 1,000 empleados.

En la actualidad, Kroger emplea a unas 409,000 personas, principalmente trabajando en 2,700 tiendas mayoristas que incluyen Krager, Food4less, Citymarket y otras.

«En los últimos meses, todos hemos estado buscando formas de simplificar la organización, desviar los recursos más cercanos a nuestros clientes y centrarnos en el trabajo que crea el mayor valor», dijo Sargen en el memo, como se cita Compañía rápidaJueves 28 de agosto de 2025.

Sin embargo, esta terminación no afectará a los empleados en tiendas, centros de distribución o instalaciones de fabricación de empresas. La nota también mencionó que los ahorros de despidos se invertirán nuevamente en la compañía y se utilizarán para ayudar a financiar nuevas ubicaciones, crear empleos a nivel de tienda y proporcionar descuentos a los clientes.

Los despidos futuros no lograron fusionar y cerrar la tienda

Los despidos que acababan de anunciar fueron otro punto bajo para Kroger en los últimos 12 meses. Durante este tiempo, la compañía enfrentó una serie de grandes contratiempos, donde lo más significativo fue el fracaso de la fusión entre Krager y Albertsons, que valía 25 mil millones de dólares estadounidenses.

La fusión debe unir a dos gigantes de la red de supermercados, creando nuevas fuerzas que pueden competir con las ofertas minoristas de competidores principales como Walmart y Amazon. Sin embargo, en diciembre, un juez federal bloqueó la fusión sobre los motivos de las preocupaciones contra el monopolio.

La fusión se canceló por completo y activó un proceso legal entre las dos compañías. Además, Kroger también anunció que este año, la compañía cerrará 60 tiendas, que se espera que se cierre por completo a fines de 2026. Kroger dijo que este cierre proporcionará beneficios financieros simples.

Los inversores no son sacudidos

Aunque estos despidos ciertamente tienen un gran impacto en los trabajadores afectados, pero la noticia no parece afectar el precio de la participación de Kroger. Hasta el momento en que se escribió esta noticia, en el comercio previo al mercado, las acciones de KR se negociaron estables a 69 dólares por hoja.

Esta cifra es solo un centavo más alto que el precio de cierre anterior a 68.99 dólares. Desde principios de año, las acciones de Kroger han aumentado más del 12.8%. En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de KR incluso ha aumentado en más del 30%.