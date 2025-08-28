Despidos masivos de FedEx, cientos de empleados afectados

Yakarta, Viva – Un cambio importante en el mundo negocio A menudo tiene un impacto que la empresa no solo siente, sino también por miles de empleados. La dinámica de la industria de la logística que se está volviendo más difícil, obligó a muchas empresas a ajustar las estrategias operativas para seguir siendo competitivas.

Leer también: Vicepresidente del Partido Laborista desmantelando los ingresos de los miembros de DPR: estamos despedidos, están bailando



Uno de ellos son los pasos tomados Fedex Supply Chain, una subsidiaria del gigante global de logística de FedEx, quien recientemente anunció la terminación del empleo (Despido) en grandes cantidades.

La cadena de suministro de FedEx con sede en Memphis detendrá a más de 600 trabajadores como parte de una transición comercial. La Compañía presentó una notificación oficial a través del aviso de advertencia (Notificación de ajuste y reentrenamiento de los trabajadores) el 27 de agosto.

Leer también: Existen 10 años en RI, J&T está abierto más de 100,000 empleos



FedEx dijo a las instituciones relacionadas con respecto a los planes de despidos para 611 empleados en instalaciones ubicadas en 4155 Quest Way y 5800 unidades de desafío.



Cadena de suministro de Ilustrasi FedEx

Leer también: Raffi Ahmad Fugas trucos éxito en los negocios: ¡No tengas celos al ver la tienda de al lado!



Anteriormente, la apelación comercial informó noticias sobre este despido el 14 de agosto, pero en ese momento no se había revelado el número de empleados afectados. Basado en el color avisoEl equipo de respuesta rápida de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Gran Mempahis coordinará con FedEx y los empleados afectados.

FedEx también se negó a dar declaraciones adicionales con respecto al aviso. Sin embargo, en la declaración anterior, FedEx declaró que los clientes de la cadena de suministro de FedEx que ocupan instalaciones de 4,155 Quest Way y 5,800 Challenge Drive trasladará la mayoría de sus negocios a proveedores de logística de terceros en nuevas ubicaciones, y se espera que esta transición se complete en octubre de 2025.

FedEx planea mantener una parte del negocio en ese lugar. La compañía también enfatizó que los empleados en esta instalación habían sido notificados anteriormente y muchos de ellos estaban calificados para otros roles dentro de la compañía.

«Estamos comprometidos a apoyar a los empleados afectados a través de la asistencia de colocación de trabajo, asistencia de reubicación o salario de indemnización, de acuerdo con las políticas, incluso en otras instalaciones de FedEx en el área circundante», dijo la declaración de la compañía. Apelación comercial, Jueves 28 de agosto de 2025.

Además, FedEx declaró que este cambio no estaba relacionado con la reestructuración operativa en la Iniciativa Network 2.0, Estrategia de transformación de red que había sido anunciada previamente por la compañía.

Para el registro, en julio FedEx también anunció un plan de despido para más de 480 empleados como parte de la reestructuración.

El paso de eficiencia realizado por FedEx refleja los desafíos que enfrentan la industria de la logística global, especialmente al tratar la presión de la competencia y la necesidad de llevar a cabo la transformación operativa.