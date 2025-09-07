Despidos de Salesforce de 4.000 empleados, Marc Benioff admite de manera más eficiente

Yakarta, Viva – Desarrollo de inteligencia artificial (AI) En los últimos años, cambia cada vez más el paisaje del mundo del trabajo.

Leer también: Las 10 habilidades más solicitadas de la empresa en 2030 se pueden aprender sin la necesidad de una licenciatura



Si anteriormente la IA solo se veía como una herramienta de apoyo, ahora la tecnología se está apoderando de la posición de los humanos en varios sectores, especialmente en el campo del servicio al cliente y las ventas.

Este cambio es más evidente cuando una serie de gigantes tecnológicos, admiten abiertamente que la eficiencia creada por la IA hace que ya no necesiten tanto trabajo humano como primero.

Leer también: Virales Flogns Mass Gudang Garam, mira a la figura de Susilo Wonowidjojo y ganancias que se desplomaron



Una de las grandes figuras que reconoció este cambio fue Marc Benioff, CEO SalesforceSilicon Valley Software Company con una valoración de US $ 248 mil millones o equivalente a RP4,067 billones.

Mencionó abiertamente que la necesidad de trabajo humano en la empresa ahora se reduce, porque la IA. Benioff dijo que Salesforce ha reducido alrededor de 4,000 puestos de servicio al cliente desde el comienzo de 2025.

Leer también: Oracle puso despidos, más de 3.000 empleados en varios países son víctimas



«Puedo volver a considerar el número de empleados en la división de apoyo. Lo he reducido de 9,000 personas a alrededor de 5,000, porque necesito menos cabezas», dijo como se cita FortunaDomingo 7 de septiembre de 2025.

Según Benioff, si esta conversación ocurrió hace un año, los clientes de Salesforce serán atendidos por 9,000 personas en todo el mundo. Pero ahora, esta interacción se divide uniformemente entre humanos y agentes de IA.



CEO Salesforce Marc Benioff

«En la actualidad, todavía se produce la misma interacción, pero el 50 por ciento con los agentes (IA), el 50 por ciento con los humanos».

También enfatizó que este cambio no fue algo aterrador. «No creo que esta sea una Dirtpia en absoluto. Esto es una realidad, al menos para mí», dijo.

Salesforce ha lanzado una plataforma Help.agentforce.com a principios de año.

Un portavoz de la compañía le dijo a Fortune que a principios de este año la compañía lanzó la plataforma debido a beneficios y eficiencia.

«Ya no necesitamos estar activos en el reclutamiento del papel de apoyar a los ingenieros. Hemos logrado colocar a cientos de empleados a otros campos, como servicios profesionales, ventas y éxito del cliente».

Anteriormente, Benioff había dicho que la IA era más complementaria para los humanos que reemplazarlos.

«Sigo mirando, hablando con los CEO, preguntando, AI para qué usan Despido ¿ESTE GRANDE? Creo que la IA está completando a las personas, pero no sé si realmente las reemplaza «, dijo.

«Tal vez habrá modelos de IA en el futuro que son más precisos, pero ahora no ha llegado allí. Se trata de los humanos y la IA que trabajan juntos». Aun así, todavía llamó a esta situación como un desarrollo positivo.

En el mismo podcast, Benioff explicó que actualmente hay supervisores omnicanal que ayudan a los agentes y humanos a trabajar juntos. Y eso, dijo, es lo más interesante que sucedió en los últimos 9 meses para Salesforce.

Afirmó que el papel del servicio al cliente y las ventas es el más fácil de automatizar. Según él, Salesforce ha logrado reducir las tarifas de atención al cliente en un 17 por ciento.

«Tenemos tantas perspectivas que no podemos hacer un seguimiento de todos. Básicamente, el personal de ventas solo elige a qué perspectivas quieren volver a llamar. Miles, decenas de miles, cientos de miles de prospectos nunca han sido seguidos. Pero en el mundo del agente de IA, no hay razón para eso. Cada prospecto puede ser seguido», dijo.

Salesforce no es la única compañía que reduce a miles de empleados debido a la eficiencia de la IA.

Microsoft en julio de 2025 anunció que reduciría alrededor de 9,000 puestos, por lo que el despido total de este año llegó a 15,000 empleados, aunque la ganancia neta de la compañía aumentó un 18 por ciento en comparación con el año pasado.

Esta poda se dirige principalmente a las ventas, el servicio al cliente y la división de juegos de Xbox.

Meta también hizo lo mismo al cortar a 3.600 trabajadores en febrero, mientras que el CEO Mark Zuckerberg llamó a AI potencialmente «una especie de ingeniero de nivel medio» capaz de escribir codificación.

Google también reduce cientos de empleos en los sectores de Android, Pixel y Chrome, con la razón por la que quieren simplificar las operaciones humanas e invertir más en IA.

No solo eso, Fintech Klarna ha reemplazado el papel de 700 empleados de servicio al cliente con agentes de IA. Incluso según el informe de Fortune, la profesión representativa de ventas y el agente de servicio al cliente se incluyen en la lista del trabajo más afectado por la IA, cada uno ocupó el cuarto y sexto lugar.