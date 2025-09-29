Despidos a gran escala, Starbucks Rogoh IDR 2.5 billones para pagar la indemnización de los empleados

Yakarta, Viva – Starbucks anunció un plan de reestructuración por valor de US $ 1 mil millones o equivalente a RP16.7 billones. Esta reestructuración incluye el cierre de varios puntos de venta en América del Norte y recortando cientos de trabajadores.

Este paso es parte de la transformación «Volver a Starbucks» bajo el liderazgo del CEO Brian Niccol.

La compañía dijo que el número de puntos de venta operados directamente en América del Norte se reducirá en alrededor del 1% en el año fiscal 2025. La cifra es equivalente a alrededor de 500 puntos de venta, según el TD Cowen estimado.

Starbucks también asegura que alrededor de 900 empleados no ritel se descartarán. En el documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Starbucks estima que el 90% de los costos de reestructuración provendrán del negocio norteamericano.

Se estima que el costo total cubrirá US $ 150 millones o RP2.5 billones para Ruptura Empleados, así como alrededor de US $ 850 millones o RP14.2 billones para los puntos de venta de cierre. La mayoría de estas cargas aparecerán en el año fiscal 2025.

Starbucks apunta a cerrar el año fiscal con casi 18.300 ubicaciones en América del Norte, incluidos los puntos de venta operados por empresas y con licencia. El plan Re -Growth comenzó en el año fiscal 2026.

Este paso es la segunda ronda de terminación del empleo en la era de Niccol. Anteriormente, la compañía redujo a 1.100 trabajadores corporativos a principios de año. Starbucks cerró 2024 con alrededor de 16,000 empleados que no son de división.

«Estos pasos se toman para fortalecer lo que vemos y priorizar los recursos en este asunto», dijo Niccol en una carta a sus empleados, según lo citado por CNBC el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Creo que este paso es necesario para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resistente, lo que profundiza su impacto en el mundo y crea más oportunidades para socios, proveedores y comunidades a las que servimos», explicó.

En julio, Starbucks anunció una inversión de más de US $ 500 millones o RP8.35 billones para el programa «Servicio de delantal verde», con el objetivo de aumentar las horas de trabajo de los empleados en los puntos de venta de la compañía en el próximo año.

Se dice que el cierre de los puntos de venta está dirigido a ubicaciones que se consideran incapaces de cumplir con las expectativas de los clientes y los empleados, o no tienen la posibilidad de un desempeño financiero. El analista de TD Cowen, Andrew Charles, escribió en una nota al cliente que el número de puntos de venta de cierre es mayor que las estimaciones.

El sindicato de trabajadores de Starbucks, que representaba a 12,000 baristas en más de 650 puntos de venta, también respondió a esta decisión. «Esperamos negociar el impacto en cada salida de asociación afectada, como hemos hecho en otro lugar, para que los trabajadores puedan ser colocados en otros puntos de venta de acuerdo con sus preferencias».

La compañía afirmó que los empleados de los puntos de venta cerrados serán trasladados a la ubicación más cercana o recibirán salario de indemnización. Para los empleados no retrasados ​​afectados, Starbucks ofrece compensación y extensión de los beneficios.

Después del anuncio, las acciones de Starbucks cayeron menos del 1% en la negociación de la tarde. En general, el valor de las acciones de la compañía ha disminuido más del 8% este año.