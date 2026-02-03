VIVA – Medios gubernamentales Porcelana afirmó que el anti-corrupción a General Zhang Youxia y varios altos funcionarios militar tiene como objetivo “eliminar obstáculos” y fortalecer las capacidades de combate de las fuerzas armadas del país.

En el último mes, Ministerio de Defensa China confirmó que estaba investigando a Zhang Youxia, vicepresidente de la influyente Comisión Militar Central (CMC), así como a Liu Zhenli, jefe de personal del departamento de estado mayor conjunto de la CMC a cargo de la planificación de la batalla.

Zhang y Liu son los últimos funcionarios involucrados en una importante campaña para erradicar la corrupción dirigida por el Partido Comunista Chino y el Estado desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder hace más de una década. Sin embargo, el ministerio no especificó los motivos por los que se abrió una investigación contra los dos oficiales de alto rango.

EPL diarioLos medios militares oficiales de China llamaron a Zhang y Liu «elementos corruptos» en un editorial de primera plana publicado el lunes 2 de febrero.

«Una investigación y un castigo estrictos» de Zhang y Liu «eliminarían los obstáculos» así como «eliminarían el agua que debilita la eficacia del combate», decía el editorial.

Los partidarios de las políticas anticorrupción consideran que este paso fomenta una gobernanza limpia. Sin embargo, los críticos argumentan que la campaña también sirve como herramienta para que Xi Jinping elimine a sus rivales políticos.

Dylan Loh, profesor asociado de la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur, dijo que era “un poco sorprendente” e inusual que el PLA Daily mencionara a Zhang y Liu más de una vez en su editorial.

«La referencia a la ‘eficacia del combate’ es un reconocimiento de que la corrupción en los niveles más altos ha afectado la preparación para el combate y también muestra la determinación de Xi de erradicarlos (a los funcionarios corruptos), por difícil que sea», dijo a la AFP.

En la redacción, EPL diario También pidió a todos los soldados que «unifiquen sus pensamientos y acciones» con las decisiones y grandes despliegues de la Comisión Militar Central y de Xi.

Según Loh, la llamada demostró que «hubo cierto desprecio y resistencia a las órdenes y directivas personales de Xi».

Mientras tanto, Lim Tai Wei, profesor y experto en Asia Oriental en la Universidad Soka de Japón, dijo que el editorial confirmaba que las medidas anticorrupción estaban en el centro de la reforma militar de China.