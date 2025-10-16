Despedido oficialmente, aquí está el mal historial de Patrick Kluivert

Jacarta – PSSI finalmente dio pasos firmes al poner fin oficialmente a la cooperación con el equipo técnico Selección Nacional de Indonesiaincluido el entrenador principal, Patricio Kluivert. Esta decisión se anunció a través de un mecanismo de terminación mutua, también conocido como un acuerdo mutuo para separarse en buenos términos.

Lea también: Lista de grandes entrenadores que merecen sustituir a Patrick Kluivert en la selección de Indonesia



Esta información fue confirmada directamente a través del sitio web oficial de PSSI. En su comunicado, el PSSI afirmó que esta separación fue el resultado de intensas discusiones entre las dos partes, después de considerar una serie de dinámicas internas y la dirección del desarrollo futuro de la selección nacional.

Anteriormente se sabía que Kluivert y su cuerpo técnico habían firmado un contrato de dos años. Sin embargo, ni siquiera un año después, ambos acordaron poner fin a la colaboración que inicialmente se esperaba que hiciera avanzar a la selección nacional.

Lea también: El trágico destino de Patrick Kluivert, reivindicado por Arya Sinulingga como el mejor entrenador de la selección nacional pero sólo de la vida del maíz



«Después de conversaciones abiertas y respetuosas, ambas partes acordaron poner fin a esta colaboración. Nos gustaría agradecer al entrenador Patrick Kluivert y a su equipo por la profesionalidad que han demostrado», se lee en un comunicado del PSSI, citado el 16 de octubre de 2025.

Tras su despido, volvió a destacarse su mala racha como entrenador de la selección nacional de Indonesia. La destitución de Kluivert fue considerada apropiada por los aficionados de la selección indonesia. La siguiente es una lista de los malos antecedentes de Patrick Kluivert mientras entrenaba a la selección nacional de Indonesia desde principios de 2025.

Lea también: PSSI despide oficialmente a Patrick Kluivert y otros



Se sabe que Patrick Kluivert ha sido oficialmente el entrenador en jefe de la selección de Indonesia desde enero de 2025. De enero a octubre de 2025, dirigió la selección de Indonesia durante 8 partidos. De estos 8 partidos, Indonesia tuvo que sufrir derrotas 4 veces, mientras que otros 3 partidos fueron victorias y 1 empate.

Las tres victorias de Kluivert con la selección de Indonesia fueron cuando Indonesia jugó contra Bahréin (1-0). Además de eso, la selección de Indonesia también logró ganar contra China en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial de 2026 en la zona asiática y, más recientemente, en septiembre pasado contra Taiwán en un partido de prueba. En ese momento, la selección de Indonesia logró ganar 6-0 a Taiwán.

Mientras tanto, bajo la dirección de Kluivert, la selección de Indonesia perdió cuatro veces. Esta derrota fue suficiente para enojar al público, por ejemplo cuando Indonesia jugó contra Australia hace algún tiempo. Garuda tuvo que perder ante el País Canguro por 0-6.