Despedido del PSSI, Patrick Kluivert se confiesa decepcionado por no haber podido llevar a la selección de Indonesia al Mundial

Jacarta – Patricio Kluivert oficial despedido como entrenador Selección Nacional de Indonesia. Esta decisión fue anunciada PSSI Jueves 16 de octubre de 2025.

A través del sitio web oficial, PSSI afirmó que esta decisión fue resultado de intensas discusiones entre las dos partes.

Con esta decisión, todos los miembros del cuerpo técnico, incluido Kluivert, ya no dirigirán la selección nacional de Indonesia en las categorías absoluta, sub-23 o sub-20.

«Después de trabajar juntos intensamente durante casi 12 meses, PSSI expresa su mayor agradecimiento al entrenador Patrick Kluivert y su personal por su dedicación y contribución al fútbol indonesio», escribió PSSI.



Jugador de la selección nacional de Indonesia Foto : Instagram @timnasindonesia

Respuesta Patricio Kluivert

En respuesta a su despido, Patrick Kluivert admitió que estaba muy decepcionado y arrepentido por no haber podido llevar a la selección de Indonesia al siguiente nivel. copa del mundo 2026.

Sin embargo, todavía se siente orgulloso de lo que ha construido con los jugadores y el equipo durante su período como entrenador.

«Aunque estoy muy decepcionado y lamento no haber podido clasificarnos al Mundial, siempre estaré orgulloso de lo que construimos juntos», escribió Kluivert en su Instagram personal el jueves 16 de octubre de 2025.

El entrenador de 49 años también expresó su gratitud a todas las partes que lo apoyaron mientras sirvió en Indonesia, incluido el Ministro de Juventud y Deportes, quien también es el Presidente General del PSSI. Erick Thohir.

«Quiero agradecer a los aficionados, los jugadores, mi personal y al señor Erick Thohir por este viaje inolvidable», dijo.