Despedido como entrenador de la selección nacional antes de que finalice el contrato, la indemnización por despido de Patrick Kluivert alcanza decenas de miles de millones

Jacarta – La Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI) anunció el despido oficial del entrenador principal de la selección nacional de Indonesia. Patricio Kluivertincluido el resto del cuerpo técnico. Esta noticia está en el punto de mira para los amantes de la piel redonda, especialmente las preguntas. indemnización por despido considerando que Kluivert fue expulsado antes de que expirara su contrato en diciembre de 2027.

En su sitio web oficial, PSSI explicó que la terminación del contrato se basó en los resultados de intensas discusiones con Kluivert, teniendo en cuenta una serie de conflictos internos y el desarrollo futuro de la selección nacional. Ambas partes acordaron separarse en buenos términos (rescisión mutua).

Kluivert solo ha servido unos diez meses como comandante del equipo nacional de Garuda, por lo que todavía le quedan alrededor de 14 meses de su mandato. Su despido fue prematuro contrato Si esto termina, la federación nacional de fútbol está obligada a proporcionar una compensación.



Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert Foto : ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA

Basado en varias fuentes citadas VIVAel ex jugador estrella del AC Milan aceptó salario fantástico alrededor de 1.300 millones de IDR a 1.500 millones de IDR cada mes. Como resultado, Kluivert se embolsó 18 mil millones de IDR al año por su trabajo como entrenador del equipo Garuda.

Si nos referimos a este valor, el valor del contrato de Kluivert por dos años se estima en 36 mil millones de IDR. Sin embargo, PSSI no hizo ningún anuncio oficial sobre la cifra exacta del salario mensual de Kluivert.

Suponiendo un salario de 1.300 millones de IDR a 1.500 millones de IDR multiplicado por el período de trabajo restante, la indemnización por despido de Patrick Kluivert se estima en 33.800 millones de IDR a 39.000 millones de IDR. Este nominal no incluye penalizaciones por rescisión de contrato, bonos de fidelidad y gastos de administración que generalmente se incluyen en los acuerdos para designar entrenadores extranjeros.

Como todos sabemos, los pedidos de despido de Kluivert resonaron en las redes sociales a través del hashtag #PatrickKluivertOut como un llamado a la federación para que despida al entrenador holandés. El motivo no fue otro que la decepción de que la Selección de Indonesia no pudiera avanzar al Mundial.