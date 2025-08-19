¿Desmontó la identidad de la futura esposa de Kim Jong Kook, el CEO de la compañía de Los Ángeles?

VIVA -Las noticias alentadoras para acercarse a los fanáticos de K-pop de Corea del Sur y los programas de variedades. Kim Jong KookEl legendario cantante y estrella del evento Running Man, anunció sus planes de boda, marcó el final de su estatus de soltero que había sido una cálida conversación.

Leer también: 10 Hechos matrimoniales de Kim Jong Kook que entusiasmaron al público, separados a la edad de 49 años



El día después del anuncio, el 19 de agosto de 2025, la especulación sobre la identidad de la futura esposa de Kim comenzó a sobresalir entre los internautas. Basado en informes de los medios de comunicación coreanos, muchos sospechan que la novia de Kim es una mujer de 38 años nacida en Los Ángeles, que sirve como CEO una empresa de cosméticos.

Esta especulación fue reforzada por un informe de internautas en 2020, quien afirmó haber visto a Kim en Los Ángeles con una mujer.

Leer también: Más popular: el director quiere lanzar una secuela roja y blanca: una para todos todos los años, Kim Jong Kook está casado



«Me acerqué a él para pedir una firma porque se sorprendió al ver a las celebridades coreanas en el extranjero. Salió mientras sostenía café con una mujer que tenía un aura de Corea-América y era muy hermosa. Esa mujer debe ser su novia, ¿verdad?» dijo el intervalo, lanzando Coreaboo, martes 19 de agosto de 2025.

Sin embargo, Kim Jong Kook a través de su agencia se negó a proporcionar más comentarios relacionados con la identidad de la posible esposa, al afirmar que solo se referirían a la declaración oficial de Kim.

Leer también: Había comprado una casa de lujo antes de anunciar una boda, Kim Jong Kook habló



El anuncio de este matrimonio fue entregado el 18 de agosto de 2025 para coincidir con la celebración de 30 años de su viaje profesional en el mundo del entretenimiento. Kim, conocida como uno de los solteros más deseables de Corea del Sur, eligió compartir esta feliz noticia a través de una carta escrita a mano subida en su Fancafe oficial, así como cuando filmó el último episodio que Running Man en Pyeongtaek, Gyeonggi-do.

«Siempre me imagino que un día escribiré algo como esto, pero ahora después de esto, me siento más nervioso y abrumado de lo que pensaba. Sí, lo haré Casarse«, Dijo,» Kim Jong Kook.

«Este año marcó mi 30 aniversario de su 30º debut. En lugar de lanzar el álbum que he planeado, incluso tengo una relación de por vida. Puedo llegar tarde, pero estoy agradecido de haber vivido de esta manera ahora. Por favor, celebre conmigo y envíe su apoyo. Intentaré vivir mejor en el futuro», continuó.

Se planea que el matrimonio de Kim Jong Kook se realice simplemente en Seúl, solo al que asisten familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, hasta ahora, la fecha exacta del evento todavía se mantiene en secreto, así como la identidad de la novia y el novio. La Agencia Kim, Turbo JK Company, solo mencionó que la futura esposa de Kim no era una figura pública, lo que provocó cada vez más la curiosidad de los fanáticos.

La noticia de este matrimonio no está solo en el centro de atención debido al estado de Kim como una celebridad principal, sino también por su momento que coincide con el 30 aniversario de su carrera. Kim, quien debutó como parte del dúo turbo en 1995, ha logrado varios logros, tanto como cantante en solitario como como una estrella del programa de variedades.

Los fanáticos estaban ocupados felicitando a través de las redes sociales, con muchos que llamaron a esta noticia como un «regalo más hermoso» en medio de la larga celebración de carrera de Kim. Mientras tanto, la especulación sobre la futura esposa de Kim continúa rodando, agregando color al nuevo capítulo de la vida personal de la estrella.