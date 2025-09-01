¡Desmontar! Resulta que hay 2 mujeres detrás de la quema del edificio Gegana.

Yakarta, Viva – Los nuevos hechos fueron revelados del caso combustión Edificio Gegana En Jalan Kramat Raya, SenenCentral Yakarta.

No solo hombres, Policía aparentemente también atrapó a dos personas Mujer sospechoso de estar involucrado en la acción brutal. Esto fue confirmado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de Yakarta Central, Comisionado Senior de Policía Adjunto Roby Saputra.

«Dos de ellas son mujeres», dijo, el lunes 1 de septiembre de 2025.



Ilustración de extinción de fuego.

La policía todavía está investigando el papel de las dos mujeres detrás de la quema. Hasta ahora, hay un total de cinco presuntos perpetradores que han sido arrestados. Vienen de varias regiones. Comenzando desde Java Central, Lampung, a Yakarta.

La identidad es:

1. Muklis (44), un residente de Blora, Java Central;

2. SS (36), residente del distrito de Senen, Central Yakarta;

3. AW (26), residente de Jomblang Regency, Central Java;

4. SW (31), una mujer de Lampung, South Sumatra;

5. NAP (32), una mujer de Senen Village, Distrito Senen, Central Yakarta.

Para tener en cuenta, el incendio del edificio Gegana ocurrió alrededor de las 16.47 WIB, el domingo 31 de agosto de 2025. Había 12 camiones de bomberos con 48 personal desplegado para extinguir el gallo rojo.