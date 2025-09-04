¡Desmontar! Muhadjir Effendy había rechazado Chromebook, Nadiem Makarim, en su lugar, Gaspol para desviar el estado RP1.98 T

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General reveló que el proyecto de adquisición Chromebook En el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Kemendikbudristek) que ahora ha atrapado a Nadiem Makarim en realidad ha sido considerado un fracaso e incluso ha sido ignorado por el Ministro de Educación y Cultura antes, Muhadjir Effendy.

Se dice que Muhadjir prefiere no responder a las ofertas de cooperación de Google porque el juicio por Chromebook en 2019 resultó ineficaz. Esto fue revelado por el director de investigación de Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo.

«En ese momento, la adquisición de este equipo de TIC aún no había comenzado. Para aprobar la Chromebook de Google Product, el Ministerio de Educación y Cultura a principios de 2020, Nam cuando el ministro respondió la carta de Google para participar en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura», dijo, jueves 4 de septiembre de 2025.



Nadiem Makarim con prisionero del fiscal general

Según él, el juicio se consideró un fracaso porque Chromebook no podía usarse en el área 3T (más externa, desfavorecida, más profunda), que en realidad se convirtió en el foco principal del programa de digitalización educativa.

Sin embargo, una vez que Nadiem sirvió en 2020, la dirección de la política cambió por completo. El ex jefe de Gojek en realidad sigue la oferta de Google e incluso establece reglas técnicas que bloquean el uso de Chromeos como especificaciones obligatorias.

«Lo que en el apéndice ha bloqueado las especificaciones del sistema operativo Chrome», dijo.

Los pasos de Nadiem fueron cada vez más evidentes después de emitir el número 5 de Pernégendikbud de 2021. En el Apéndice, las especificaciones técnicas hechas claramente solo fueron acomodantes a los Chromeos.

La política no solo es técnicamente problemática, sino que también se considera que viola una serie de reglas, a partir del número 123 de Perres de 2020, perpresa 16 de 2018 Jo Peres número 12 de 2021, hasta el Reglamento LKPP No. 7 de 2018 JO LKPP Número 11 de 2021.

Como resultado, se sospecha que el estado perdió hasta Rp1.98 billones del presupuesto total de Rp9.3 billones que se derramó para el Proyecto Chromebook para el período 2019-2022.

La Oficina del Fiscal General ha nombrado a cuatro sospechosos en este caso, a saber, el Jurista Tan, que fue el personal del Ministro de Investigación y Tecnología del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o IBAM, ex consultores de tecnología del Ministerio de Educación y Cultura.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.