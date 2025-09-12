¡Desmontar! Llene el chat Sulthon Kamil Harum Sweet supuestamente sosteniendo a un hijo menor

VIVA – El mundo de la música indonesia se sorprendió nuevamente por el escándalo que involucra Sulthon KamilVocalista de la banda independiente Algodón de azúcar. Se sospecha que está involucrado en el caso abuso Contra menores, después de la evidencia en forma de capturas de pantalla en las redes sociales que circulan ampliamente.

Esta acusación fue sobresaliendo primero a través de una carga de cuenta X llamada @Mynameprada, quien compartió mensajes supuestamente enviados por Kamil a una adolescente.

«Sulthon Kamil: los músicos dulces fragantes no son solo pedófilos sino también voyeurismo agudo», tuiteó la cuenta en X, citada el viernes 12 de septiembre de 2025.

Según la circulación de la información, se cree que el modus operandi de Kamil comienza con un enfoque sutil a través de la interacción en las redes sociales. Se dice que a menudo da una señal de la carga de víctimas en plataformas como Tiktok o ve su historia de Instagram.

Supuestamente, esta táctica se llevó a cabo deliberadamente para atraer la atención de la víctima, por lo que se sintieron cómodos y finalmente contactaron a Kamil primero. Después de construir con éxito la confianza, Kamil supuestamente envió mensajes de seducción manipuladores.

«Afortunadamente, estás cerca de mí, ¿qué pasa si sucede con otros chicos mayores?», Escribió Kamil en una foto de captura de pantalla que se extendió.

Este escándalo se calienta después de otra cuenta X, @Tewasusaipesta, reveló evidencia adicional en forma de capturas de pantalla de conversación que indican el aseo y la manipulación de varias adolescentes. La carga reveló el patrón de enfoque Kamil estructurado para aprovechar el interés inicial de la víctima.

Respondiendo a este caso, se avecina a los registros, un sello que alberga fragancia dulce, inmediatamente requiere medidas decisivas. El miércoles 9 de septiembre de 2025, anunciaron la terminación de la cooperación con la banda a través de una declaración oficial en Instagram.

«Los registros informan que la solidaridad y el apoyo a las víctimas en el caso de acoso que involucra a Sulthon Kamil de Harum Manis. Los registros de cargas detuvieron oficialmente todas las relaciones cooperativas con la persona en cuestión», escribió Lamunai Records.

«Hemos asegurado que todas las obligaciones relacionadas con el contrato de cooperación entre los registros de Lamunai y la dulce fragancia se hayan completado y completado de acuerdo con las regulaciones aplicables. Con esta decisión, la fragancia dulce ya no es parte de los registros», continuó el comunicado.

Este caso ha desencadenado la ira pública y agrega una larga lista de controversia en la industria del entretenimiento. Los registros de cargas también expresaron su compromiso de apoyar a las víctimas para descubrir la verdad. Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de Sulthon Kamil con respecto a la acusación.