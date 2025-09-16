¡Desmontar! Hay espías en el partido del equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional Arabia Saudita no estaba jugando para prepararse para la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026. Se dice que el entrenador Herve Renard envía personal especial para espiar Equipo nacional indonesio.

Los medios de comunicación de los Emiratos Árabes Unidos, Koora, informaron que Renard dejó caer a su asistente cuando el equipo de Garuda apareció en el primer día de la FIFA en septiembre de 2025

«Renard monitorea a los rivales antes del playoff de la Copa Mundial», escribió Koora.

No solo Indonesia, Renard también envió otro personal para monitorear Iraq. El mensajero voló a Tailandia, donde Iraq participó en el evento King’s Cup 2025. Como resultado, Iraq derrotó a Hong Kong y el anfitrión Tailandia.

Mientras que otro personal estaba presente en Yakarta, señalando las fortalezas y las debilidades del equipo nacional indonesio. De dos partidos, Garuda Muda parecía bastante sólida con una victoria y un empate.

«Renard quiere identificar las fortalezas y debilidades de los rivales antes de enfrentarlos en los play-offs el próximo octubre», continuaron el informe de Koora.

En la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Las zonas de Asia, Indonesia, Irak y Arabia Saudita competirán por un boleto a los Estados Unidos, Canadá y México. Todos los partidos se llevarán a cabo en Jeddah, Arabia Saudita.

El equipo nacional indonesio está programado contra Arabia Saudita por primera vez el 8 de octubre de 2025, luego se enfrenta a Irak hace tres días, 11 de octubre.