¡Desmontar! El número que extiende la oferta de timbres a Jerome Polin

VIVA – El mundo de las redes sociales se sorprendió nuevamente por la impactante revelación de influenciadores famosos, Polos de jerónimo. A través de su cuenta personal de Instagram, Jerome desmanteló la controvertida oferta de una agencia que la invitó a ser zumbador Para el gobierno con un fantástico retorno de Rp 150 millones.

Leer también: Ofreció ser un timbre y rp pagado. 150 millones, esta es la respuesta para acariciar a Jerome Polin



La oferta, que se entregó a través del mensaje de WhatsApp, le pidió a Jerome que creara contenido en forma de carretes de Instagram que contenían invitaciones pacíficas del gobierno, DPR, BRIMOB, Motorcycle Taxi en línea y la comunidad.

El mensaje fue enviado al equipo de asociación de la agencia que eclipsó a Jerome, a saber, el gerente de Mantappu Corp. Jerome, Jehian Sijabat, reveló firmemente el número de identidad utilizada para difundir la oferta.

Leer también: Jerome Polin rechaza la oferta de ser un timbre, ¡pague Rp150 millones por un contenido!



«La captura de pantalla publicada proviene de un mensaje enviado a nuestro equipo de la Agencia de Talento de Asociación en @MantAppucorp. El número utilizado para difundir la oferta de campaña es +62838479440369», dijo Jehian.

Leer también: Jerome Polin Hasta el reiniciado de la asignación de la casa del DPR, los resultados hicieron un batido



Jehian Sijabat, como gerente, enfatizó su firme actitud para rechazar este tipo de oferta. Incluso atrajo a jugadores industriales similares a no ser tentados por el atractivo del dinero.

«Para todos nuestros amigos industriales en la agencia de campaña, la gestión del talento, el creador/agencia de repollo, no se sientan tentados a aceptar ofertas similares. El bien de este país es mucho más importante que cualquier dinero», dijo Jehian.

En el mensaje compartido, la agencia ofrece promoción pagada con detalles muy específicos.

«Hola hermana aquí, queremos ofrecer una promoción pagada, para un contenido de video de nosotros, ¿estamos interesados ​​sis? Pp (RTP) Invitación de paz de Indonesia. Plataforma: carretes de ig, día/fecha: 1 de septiembre de 2025. Simultáneamente publicar: 15.00. Tarifa: Rp. 150 millones. Jerome Polin.

No solo eso, la agencia también establece una serie de reglas estrictas para que se haga el contenido. Esta disposición muestra una dirección muy detallada para garantizar el contenido de acuerdo con los deseos de la oferta.

«Siga la publicación de acuerdo con la dirección, no use otros sonidos, debe usar hashtag: siga. No use palabras negativas, porno, Sara (en el texto clickbait) El texto de texto no está permitido en absoluto», agregó el mensaje.

Mientras tanto, Jerome Polin expresó abiertamente su decepción con esta práctica a través de cargas en Instagram. Criticó el uso de grandes fondos para pagar el timbre, que según él no estaba en línea con las necesidades de la comunidad urgente.

«Aquí estoy derramado. El dinero de la gente se usa para pagar el timbre por persona Rp. 150 millones. 1 Post si se usa para aumentar los salarios de los maestros por persona 10 millones, ya puede hacer que 15 maestros vivan prósperos durante un mes», escribió Jerome.

Esta crítica ilustra su preocupación por la prioridad del uso del presupuesto estatal, que según él se asigna con mayor precisión para el bienestar de los maestros.

Esta divulgación desencadenó varias reacciones entre los internautas y los actores creativos de la industria. Muchos aprecian la actitud de Jerome y su equipo que eligieron la integridad por encima de los beneficios financieros. Este caso también destacó nuevamente el problema de la transparencia en el uso de presupuestos públicos y prácticas de timbres en las redes sociales, lo que a menudo desencadenaba controversia.