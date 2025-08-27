¡Desmontar! El autor intelectual detrás del asesinato de los jefes de Bumn Bank resultó usar pelucas para disfrazarse de sí mismos

Yakarta, Viva – Mystery After Mystery sigue siendo revelado desde el caso secuestro a la vez asesinato sádico Cabeza de rama Maid (KCP) A banco Bumn en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37).

Esta vez, es un elemento extraño en el formulario peluca Alias ​​el falso encontrado por la policía mientras busca en la casa C Alias ​​Ken, uno de los cerebros intelectuales en este caso. Ken fue capturado dramáticamente en su lujo en su casa Pantai Indah Kapuk (Pik) 2, Kosambi, Tangerang Regency, domingo 24 de agosto de 2025.

En el video que circula en el canal de YouTube, Jacklyn Chopper está de regreso, está claro cómo los oficiales encontraron una peluca entre pilas de artículos.

«Ouch, atrapado. El problema es que el problema es», dijo Ken mientras sus manos atadas al cable de lazos rojos, citado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Aspecto 4 actores intelectuales Kacab bri asesinato

Pero la confesión de Ken no se detuvo allí. Cuando se le preguntó sobre reuniones importantes, admitió que a veces usar pelucas para disfrazarse. También dijo que la última vez que se reunió con Dwi Hartono, uno de los actores intelectuales hace unos dos meses.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Lo que se acaba de revelar fue el empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono (DH), YJ, AA y C. son actores intelectuales. Luego están las épocas de alias de Hospital, Rah y RW. Están secuestrando a los perpetradores.

https://youtu.be/s9wqo3buwws?si=zrzxcjpllje-numa