¡Desmontar! ASN WEST ACEH Los fondos y el honor oficiales de viajes llegan a miles de millones de rupias

Aceh, Viva – Gobierno de Regencia (Pemkab) Aceh Occidental ha recibido un reembolso de dinero oficial de viajes y honorario de 43 organizaciones de aparatos regionales (OPD) y escuelas secundarias (SMP) de más de Rp2.538 mil millones. El monto es parte de los hallazgos totales del auditor de auditoría de auditoría de Indonesia (BPK) por un monto de más de RP2,769 mil millones.

* «De los hallazgos totales de BPK RI en 2025, los costos de viaje oficiales totales en 43 OPD e instituciones en West Aceh deben ser devueltos por el monto de más de Rp2,769 mil millones, tantos como Rp2.538 mil millones han comenzado a depositarse en el Tesoro regional», dijo el inspector del distrito de Aceh West Aceh, Zakaria Mahmud, en el Tesoro Regional, los lunes, los lunes, el lunes, los lunes, de Meulaboh. (8/8/2025).

Explicó que los hallazgos restantes de los representantes de BPK RI ACEH que no habían sido devueltos hasta ahora se registraron en RP231,373 millones. El gobierno de la Regencia de West Aceh continúa haciendo un seguimiento del regreso de los fondos restantes por parte de las partes, incluido el aparato civil estatal (ASN) dentro del gobierno local.

Ilustración rupiah Foto : pixabay.com/wonderfulbali

El gobierno local es optimista de que los hallazgos restantes ingresarán al Tesoro Regional después de que todas las partes regresen de acuerdo con las recomendaciones de BPK RI. Estos hallazgos incluyen actividades de viaje oficiales y honorarios para el año fiscal 2024 que no se consideran de acuerdo con las disposiciones.

* «Continuamos actualizando los datos de retorno, continuamos monitoreando la devolución de los hallazgos restantes, para ser reportados al liderazgo regional», dijo Zakaria.

A partir de los hallazgos del BPK, los costos de viaje oficiales que no estaban de acuerdo con las disposiciones alcanzaron más de RP994.84 millones, mientras que el honorario que no coincidía con las disposiciones alcanzó más de RP840.9 millones por el equipo de implementación de actividades y la Secretaría (TPK). Además, hay una serie de otros hallazgos que también son parte del total de RP2,769 mil millones más.

BPK RI da 60 días después de que se emiten los resultados de la auditoría para que todos los hallazgos puedan ser devueltos o seguidos de acuerdo con la ley y la legislación aplicables. (ENTRE)