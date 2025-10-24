Desmentido por Anak, Rossa admite que no consultará con Yoyo Padi

VIVA – Cantante rosa respondiendo finalmente a las noticias que a menudo surgían sobre la posibilidad de que ella se reconciliara con su exmarido, Yoyó Arrozal. En un programa de televisión presentado por Raffi Ahmad e Irfan Hakim, el cantante de la canción Tegar afirmó firmemente que no tenía ninguna intención de reconciliarse con Yoyo, a pesar de que su relación sigue siendo muy buena como padres de su hijo, Rizky Langit Ramadhan.

Rossa explicó que Rizky era la que más se oponía a que alguien intentara volver a coincidir con sus padres. Esto se debe a que el niño realmente comprende el carácter de sus padres y se da cuenta de que no son aptos para volver a estar juntos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Porque tal vez desde pequeño Yoyo y yo llevamos menos de 2 años separados de él (Rizky), entonces así estamos acostumbrados (los dos). Y para Rizky lo que siente es que ahí está él, entonces ahí está él que siempre estará ahí para mí, así es. Entonces también entiende que mi personaje es así, el personaje de Mas Yoyo es así. Entonces según él, realmente no encajan». dijo Rossa, citado el viernes 24 de octubre de 2025.

El cantante, conocido familiarmente como Teh Ocha, también añadió que sus hijos a menudo se resisten cuando la gente intenta tentarlos a reconciliarse como marido y mujer.

«Por ejemplo, si alguien está saliendo con alguien, ‘Vuelve otra vez’. Eh, de ninguna manera, ya veo. El que más se opone definitivamente es él. Porque sabe que soy una persona muy ágil. «Si él (Yoyo) está tan relajado», dijo Rossa, riendo.

Sin embargo, Rossa destacó que su relación con Yoyo sigue siendo buena y llena de respeto mutuo, especialmente en la crianza de sus hijos. Ambos optaron por seguir siendo los mejores padres sin tener que volver a ser pareja.

«Ambos somos los mejores padres, pero eso no significa que ¿eh qué? La mejor pareja», dijo.