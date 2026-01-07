Desmantelando Judol Nacional e Internacional, la Policía Incauta 286.000 millones de IDR y arresta a 744 sospechosos

Yakarta, VIVA – La Policía Nacional vuelve a mostrar sus colmillos en la erradicación del juego online (judol). jefe adjunto Departamento de Investigación Criminal Polri, inspector general de policía Nunung Syaifudin, reveló logros sorprendentes.

A lo largo de 2025 se registrarán 744 sospechar arrestado y Dinero así como activos por valor de IDR 286 mil millones confiscado exitosamente de red Títulos nacionales e internacionales. Esta medida fue tomada por la Policía Nacional de acuerdo con la Asta Cita del presidente Prabowo Subianto, para tomar medidas firmes contra la práctica cada vez más extendida del juego en línea.

Nunung explicó que a lo largo de 2025, la Dirección de Delitos Cibernéticos (Dittipidsiber) Bareskrim Polri logró descubrir 664 casos de juegos de azar en línea.

«Mientras tanto, el dinero que hemos confiscado y los activos que hemos asegurado valen 286.256.178.904 IDR», dijo Nunung en una conferencia de prensa en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía, Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

Aparte de eso, el Cuerpo Bhayangkara también bloqueó 231.517 sitios web de judol, además de realizar 1.764 actividades preventivas para detener la circulación de juegos de azar en línea.

En la última divulgación, la Policía Nacional examinó 21 sitios web judol y desarrolló un Informe de Resultados del Análisis (LHA) PPATK, cuyo dinero y activos totales alcanzaron los 96.700 millones de rupias.

De la divulgación de 21 sitios web, la Policía Nacional nombró a cinco sospechosos, a saber, MNF, MR, QF (mujer), AL y WK. Además, un sospechoso con las iniciales FI está en la lista de personas buscadas (DPO). Se dice que FI pidió a MNF que convirtiera a PT STS, una empresa ficticia, en un comerciante para proveedores de servicios de pago.

Anteriormente se informó que Dittipidsiber Bareskrim de la Policía Nacional de Indonesia logró descubrir una red masiva de juegos de azar en línea (judol) con un total de dinero y activos confiscados que alcanzaron los 96.700 millones de IDR.

Esta divulgación también destaca las prácticas de juego en línea que operan a nivel nacional e internacional. El general de brigada de policía Himawan Bayu Aji, como director de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, explicó que las patrullas cibernéticas encontraron 10 sitios web de juegos de azar en línea y un mayor desarrollo reveló 11 sitios web adicionales.

Se desmantelaron un total de 21 sitios web de judol, incluidos SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, REMI101N, IDAGAME y H5HIWIN.

«Los tipos de juegos son tragamonedas, casinos y juegos de fútbol», dijo Himawan en una conferencia de prensa en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía, en el sur de Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

A partir de este desarrollo, la policía descubrió el flujo de fondos a través de 11 proveedores de servicios de pago y 17 empresas ficticias que fueron creadas deliberadamente para facilitar las transacciones de juegos de azar, incluidas PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS y otras.