Deslizamiento de tierra en Banjarnegara, 424 residentes reubicados en nuevas ubicaciones

Semarang, VIVA – Un total de 424 residentes que actualmente se encuentran desplazados debido a deslizamientos de tierra en Pandanarum, Banjarnegara, Java Central, pronto serán reubicados en nuevos lugares.

«Banjarnegara ha preparado dos hectáreas para viviendas temporales. Estamos coordinando esto con el regente», dijo el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, después de la reunión de coordinación de preparación para la gestión de desastres en Gradhika Bhakti Praja, ciudad de Semarang, el martes 18 de noviembre de 2025.

Agregó que el gobierno regional había preparado un lugar de reubicación para viviendas temporales, antes de que finalizara la construcción de viviendas permanentes.

Los residentes de Pandanarum Banjarnegara fueron desplazados debido a deslizamientos de tierra

«Hay muchos refugiados, hay alrededor de 420 residentes a los que tenemos que reubicar», afirmó.

Ahmad Luthfi enfatizó que la reubicación debe llevarse a cabo lo más rápido posible para que los residentes no permanezcan demasiado tiempo en los campos de refugiados.

«Este refugio temporal será lo antes posible. No dejen que permanezcan en el campo de refugiados por mucho tiempo. Pensaremos después en alojamiento permanente», dijo el gobernador de Java Central, Luthfi.

Además de Banjarnegara, también se está preparando la reubicación en las zonas de Majenang y Cilacap.

«Para Majenang estamos preparando la reubicación, tanto viviendas temporales como viviendas permanentes. Nuestro enfoque es la vivienda temporal primero», explicó.

Raditya Jati, adjunta de Sistemas y Estrategia de BNPB, que también estuvo presente en la reunión de coordinación, dijo que es muy importante que cada región tenga un mapa de riesgos como estándar obligatorio.

«Cada distrito/ciudad debe tener un mapa de riesgo y superponerlo con las predicciones del BMKG. Desde allí se verán zonas con amenaza de fuertes lluvias, inundaciones o deslizamientos de tierra», explicó.

Raditya también dijo que se están llevando a cabo y continúan llevándose a cabo Operaciones de Modificación del Clima (OMC) para reducir el potencial de lluvias extremas en áreas vulnerables.

«OMC se lleva a cabo para reducir el potencial de fuertes lluvias, especialmente en el área del incidente para que el proceso de evacuación y demás pueda funcionar bien. Esto se prioriza para áreas con potencial de lluvia superior a 300 mm por día», dijo. (Reporte de Teguh Joko Sutrisno, tvOne, Semarang)