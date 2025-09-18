Deslice de tierra Uttarakhand: cinco desaparecidos después del colapso de las casas en el distrito de Chamaoli







Falta cinco personas después de un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias aplanaron sus casas en Nandanagar, que ya se está tambaleando por la subsidencia de la tierra, en Uttarakhand`s Distrito de Chamoli el jueves temprano.

El deslizamiento de tierra destruyó media docena de casas en Kuntri Ward de Nandanagar Nagar Panchayat, dijo el Centro de Gestión de Desastres del Distrito.

Siete personas estaban dentro de las casas cuando golpeó el deslizamiento de tierra y dos de ellas fueron rescatadas vidas. Los cinco restantes faltan, dijo.

Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres Y los equipos estatales de la fuerza de respuesta a desastres, junto con un equipo médico y tres ambulancias, han sido llevados al lugar, dijo.

En la aldea de Dhurma de Nandnagar, una inundación en el río Mokh destruyó seis casas.

El hundimiento de la tierra llegó a partes de Nandanagar en agosto, con grietas que aparecen en las paredes de muchas casas. Sus residentes fueron trasladados a lugares seguros.

En una publicación sobre X, el primer ministro Pushkar Singh Dhami dijo: «Triste noticia de daño a las casas cercanas debido a lluvia fuerte En el área de Nandanagar Ghat del distrito de Chamoli se ha recibido. Los equipos de la administración local, @uksdrf y la policía inmediatamente llegaron al lugar y se dedican a operaciones de alivio y rescate «.

«Estoy en constante contacto con la administración y monitoreando de cerca la situación. Rezo por la seguridad de todos», dijo.

El deslizamiento de tierra llega dos días después de las fuertes lluvias y las nubes en Dehradun y las áreas cercanas violaron varios caminos, lavaron puentes y casas dañadas, matando a 13 personas y dejando a 16 desaparecidos.

