Designe funcionarios nodales para gestionar los problemas de los perros callejeros: el Departamento de Educación a las escuelas de Delhi







La Dirección de Educación (DoE) ha ordenado a las escuelas de Delhi que nombren funcionarios nodales para gestionar los problemas relacionados con los perros callejeros en sus campus, de conformidad con una Corte Suprema directiva, informó el PTI.

Los funcionarios aclararon que no se han asignado responsabilidades específicas al maestro.

En un comunicado oficial emitido el lunes, la dirección aclaró: «La Dirección de Educación no ha emitido instrucciones sobre la asignación de funciones específicas a los docentes».

En una circular fechada el 5 de diciembre, la División de Atención del Departamento de Educación ordenó a los funcionarios de educación del distrito que designaran funcionarios nodales de las escuelas para asuntos relacionados con perros callejeros y presentar sus datos a la dirección, que enviará la lista consolidada al secretario jefe.

Sin embargo, las asociaciones de docentes se opusieron a la medida, alegando que asignar tales tareas durante la sesión académica podría afectar negativamente el trabajo docente, especialmente porque actualmente se están realizando exámenes previos a la junta en varias escuelas, informó PTI.

Según la circular, los detalles que se compartirán incluyen el nombre, la designación, el número de contacto y la identificación de correo electrónico de los oficiales nodales nominados de las escuelas, estadios y complejos deportivos del distrito.

Los funcionarios nodales actuarán como personas de contacto para problemas relacionados con perros callejerosy sus detalles deben exhibirse de manera destacada fuera de los edificios escolares y otros locales educativos para la concientización del público, afirmó.

Se ordenó a los funcionarios de educación del distrito que presentaran una lista compilada de detalles a nivel de distrito, según la circular, y agregaba que no se aceptarían respuestas de escuelas individuales.

En el distrito Noroeste A, el subdirector de educación emitió una orden nombrando a 118 miembros del personal de diferentes escuelas de la zona para la tarea. La orden también menciona tres oficiales nodales que representan tres zonas.

Por otra parte, la Corporación Municipal de Delhi (MCD) también nombró a 97 oficiales nodales en las escuelas municipales para la coordinación relacionada con los perros callejeros, según una orden emitida el 28 de noviembre.

El Departamento de Energía dijo que la medida está vinculada a la seguridad pública y se está implementando de acuerdo con la orden de la Corte Suprema del 7 de noviembre relacionada con el tema de los perros callejeros, y las instrucciones emitidas durante una reunión celebrada el 20 de noviembre. La tarea ha sido marcada como una máxima prioridad, agregó la circular, informó PTI.

La orden de la Corte Suprema ordenó a las autoridades locales retirar a los perros callejeros de lugares públicos como escuelas y hospitales, esterilizarlos y vacunarlos (reglas ABC) y trasladarlos a refugios sin liberarlos, citando crecientes ataques y infecciones por rabia.

Los órganos de docentes, sin embargo, cuestionaron por qué los departamentos responsables del bienestar animal no se ocupan del tema, advirtiendo que la repetición de tareas no académicas socava la dignidad de la profesión docente.

El presidente de una asociación de docentes del gobierno, Sant Ram, dijo que los docentes siempre han ampliado sus servicios cuando fue necesario, especialmente durante la pandemia de COVID-19, pero desplegarlos para tareas no docentes durante los días laborables era injusto para los estudiantes.

«Si a los profesores se les permite centrarse únicamente en la educación durante los días escolares, será en el mejor interés de la sociedad y del país. Estas tareas pueden asignarse durante las vacaciones, pero desviar a los profesores durante la sesión académica es una injusticia para los niños», afirmó, informó el PTI.

La circular del DoE sigue las instrucciones emitidas por el Corte Suprema el 7 de noviembre en un caso suo motu titulado «Ciudad acosada por perros callejeros, los niños pagan el precio», que trataba sobre el manejo de perros callejeros y medidas para reducir los conflictos entre perros y humanos, especialmente en torno a las escuelas.

Para implementar la orden judicial, el Departamento de Desarrollo Urbano del gobierno de Delhi celebró una reunión el 12 de noviembre, presidida por el secretario (Desarrollo Urbano). Durante la reunión, se ordenó a los departamentos que tomaran medidas coordinadas para garantizar la seguridad en las escuelas y los espacios públicos, según una circular fechada el 20 de noviembre.

Como parte del plan de cumplimiento, se ordenó a las escuelas, oficinas y estadios que impidieran la entrada de perros callejeros a sus instalaciones a través del personal de seguridad, nombraran oficiales nodales, llevaran a cabo inspecciones periódicas para verificar los hábitats de los perros y llevaran a cabo sesiones de concientización para estudiantes y personal sobre el comportamiento animal, primeros auxilios en caso de mordeduras de perro y procedimientos de presentación de informes.

La Subdivisión de Atención del Departamento de Energía ha sido designada como la rama nodal para coordinar el ejercicio, afirmó, informó PTI.

Directivas similares que implican el despliegue de maestros para asuntos relacionados con los animales se han emitido anteriormente en varios estados y territorios de la Unión, incluidos Uttar Pradesh, Jammu y Cachemira, Karnataka y Chhattisgarh.

(Con entradas PTI)





Fuente