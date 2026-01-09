Designado sospechoso de corrupción en las cuotas de Hajj, el asesor jurídico garantiza que Gus Yaqut coopera

Jacarta – La autoridad legal del ex Ministro de Religión Yaqut Cholil QoumasMellisa Anggraini enfatizó que su partido respeta el proceso legal en curso sobre la designación de su cliente como presunto sospechoso. corrupción soñar no viene por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

«Respetamos plenamente el proceso legal en curso», dijo Mellisa en su declaración en Yakarta, el viernes 9 de enero de 2026.

Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas

Mellisa también se aseguró de que Yaqut fuera cooperativo y transparente al cumplir con todas las citaciones y procedimientos legales aplicables.

Esta actitud, según él, es una forma del compromiso de Yaqut con la aplicación de la ley.

«Esta actitud es una forma del compromiso de nuestro cliente con la aplicación de la ley y seguirá manteniéndose en el futuro», dijo.

Mellisa también enfatizó que todo ciudadano tiene derechos garantizados por la ley, incluido el derecho a un trato justo y el principio de presunción de inocencia hasta que una decisión judicial tenga fuerza legal permanente.

Como asesora legal, Mellisa manifestó que acompañará a sus clientes de manera profesional y responsable, y tomará todas las medidas y medidas legales necesarias de conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.

Además, hizo un llamamiento a todas las partes para que respeten el proceso legal en curso y proporcionen espacio para que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) lleve a cabo sus funciones de forma independiente, objetiva y profesional.

Para obtener información, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció que el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) junto con Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex como personal especial de Yaqut eran sospechosos en un presunto caso de corrupción relacionado con la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Haj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas (izquierda) cuando llegó al KPK

«La Comisión para la Erradicación de la Corrupción ha nombrado a dos personas como sospechosas. Primero, el hermano YCQ como ex Ministro de Religión, y el segundo es el hermano IAA, que era el personal especial del Ministro de Religión en ese momento», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el viernes.

Budi dijo que tanto Yaqut como Gus Alex fueron acusados ​​en virtud del artículo 2 y/o el artículo 3 de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción modificada por la Ley Número 20 de 2001.