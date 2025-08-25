Designado como jefe de la agencia de la industria mineral, este es el deber de Brian Yuliarto

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró al Ministro de Educación Superior (Mendikti) Brian Yuliarto como Jefe de Agencia Industrial Mineral El lunes 25 de agosto de 2025.

Se dice que la formación de la agencia de la industria mineral está de acuerdo con el desarrollo de los tiempos a la tecnología.

«Bueno, es por eso que para poder optimizar los recursos naturales, especialmente estos minerales estratégicos, decidimos que existe la necesidad de que formemos un cuerpo (industria mineral)», dijo el Ministro de Estado (Menesneg) Prasetyo Hadi en el Palacio Estatal, el lunes 25 de agosto de 2025.

El momento de la inauguración del vicepresidente de la Corte Suprema para el embajador indonesio en un país amigable Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Explicó que la institución necesitaba una investigación en profundidad relacionada con minerales estratégicos en Indonesia. Por lo tanto, la cita MendiktisaintekBrian Yuliarto se considera adecuado.

«Por lo tanto, la agencia está directamente celebrada directamente por el Ministro de Educación Superior. Porque existe una necesidad investigaciónRequiere más investigación sobre los minerales estratégicos que tenemos «, dijo.

El político del Partido Gerindra dijo que más tarde Brian se le encargaría proteger los minerales estratégicos propiedad de Indonesia.

«Proteja nuestros minerales estratégicos para que no vaya a ningún lado. Luego identifique todos los minerales estratégicos que tenemos. Luego, a continuación, por supuesto, hacer esta investigación para procesar nuestros minerales para que sean más óptimos», dijo.

Confirmó que la tarea de Brian no se superponía con la tarea del Ministerio de Educación. Además, la agencia de la industria mineral será diferente del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales.



«Precisamente debido a su posición como ministro, es precisamente la consideración clave que lo designamos. De modo que en el momento del momento debe estar, por ejemplo, en el nivel técnico en colaboración con las instituciones de investigación, con universidades. Entonces eso realmente facilitará el trabajo de este cuerpo», concluyó.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto inauguró oficialmente a Brian Yuliarto como jefe de la agencia de la industria mineral. Esto se basa en el decreto presidencial 77p 2025 con respecto al nombramiento del jefe de la agencia de la industria mineral.