Deshaun Watson Post de los Browns llame la atención antes de la semana 2

El Cleveland Browns Controló algunas cabezas con un puesto de Deshaun Watson en las redes sociales antes de un enfrentamiento de la semana 2 contra los Baltimore Ravens.

Como lo hacen con todos sus jugadores, el Browns deseó a Watson un feliz cumpleaños con una publicación. Watson cumplió 30 años el domingo.

«Feliz cumpleaños, Deshaun», decía la publicación.

Rápidamente ganó tracción con más de 800 comentarios y casi un millón de opiniones. Para el contexto, también publicaron un gráfico para el cumpleaños del corredor de novatos Dylan Sampson y atrajo solo un puñado de comentarios y menos de 100,000 vistas.

Los comentarios no fueron amables con la polarización de $ 230 millones QB de los Browns.

«Puedes omitir los deseos de cumpleaños para él en realidad», dijo un fan.

«¡Feliz cumpleaños! ¡Este es un recordatorio maravilloso de que ha pasado un año y que estamos un año más cerca de que hayas ido de Cleveland para siempre. ¡Disfruta el día!» otro agregado.

«A los fanáticos estadounidenses del equipo no les importa el cumpleaños de este Bums», dijo un fanático.

El comercio de Deshaun Watson ha sido un desastre para Browns

Watson aterrizó en Cleveland en un exitoso intercambio de 2022, pero su mandato ha sido difícil. El ex jugador de bolos profesional ha ido 9-10 como titular de los Browns, perdiendo un tiempo significativo debido a una larga suspensión y múltiples lesiones que terminan la temporada. En tres temporadas, pasó para 3,365 yardas con 19 touchdowns y 12 intercepciones.

Dueño de los Browns Jimmy Haslam no puse palabras Al reflexionar sobre el trato este verano, llamándolo un fracaso.

«Tomamos un gran swing con Deshaun», dijo Haslam. «Pensamos que teníamos el mariscal de campo; no lo hicimos. Y renunciamos a muchas selecciones de draft para conseguirlo, por lo que tenemos que salir de ese agujero.

«… [The trade] fue una decisión de organización completa y termina con Dee [Haslam] Y yo, así que nos responsabilizamos «.

Watson pareció responder a su dueño poco después con un mensaje propio en las redes sociales.

«Todos dudan de mí. Todos no creen en mí», Watson dijo en un video. «Todos no creen que pueda volver a donde estaba. Pero lo sé, y creo que el trabajo que puse, que creo en mí mismo … lo sé, voy a ser mucho mejor que antes».

Browns QB Deshaun Watson decidió regresar

Watson está trabajando actualmente su De regreso de una lesión de Aquiles Eso ha requerido dos cirugías. Ha compartido su progreso en las redes sociales y se ha quedado en las instalaciones del equipo, provocando críticas raras para sus contribuciones.

«Deshaun está increíble, lo está haciendo muy bien» El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, dijo en agosto. «Estoy emocionado por él. También puedo verlo hacer ejercicio. Puedo estar en la sala de reuniones con él todos los días. Entonces, lo está haciendo muy bien».

La situación de mariscal de campo de los Browns ha sido todo menos clara esta temporada. Cleveland tenía una competencia de cuatro hombres en el campamento para el papel inicial, que de 40 años Joe Flacco ganado. También tienen dos mariscales de campo novatos en Dillon Gabriel y Shedeur Sanders. Si Watson siente que está lo suficientemente saludable como para jugar esta temporada, podría conducir a un enfrentamiento con los Browns.

«En algún momento, estará sano. En algún momento, será despejado. ¿Qué sucede cuando aparece con un papel en la mano que le dice al mundo que está listo para jugar?» Mike Florio de Pro Football Talk dijo en agosto. «Los Browns pueden preferir que lo guarde en la lista físicamente incapaz de realizar para todo 2025. Le deben el dinero, ya sea que esté en la lista o no. Califican para la máxima cobertura de seguro (y eventualmente alivio) si no puede jugar».

Watson no ha aparecido en un juego desde octubre del año pasado.