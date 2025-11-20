Desfiles en televisión, demostraciones de chefs famosos para streaming

cnn‘s Acción de gracias La cobertura tiene un plato principal y algunas guarniciones.

La segunda transmisión de “Acción de Gracias en Estados Unidos” del medio Warner Bros. Discovery brindará a los espectadores una cobertura de grandes desfiles de todo el país y una selección de opciones de transmisión exclusiva que abordan temas de comida y comedia.

La cobertura del Día de Acción de Gracias de CNN entre las 8 am y el mediodía del este estará dirigida por los presentadores John Berman, Sara Sidner y Erica Hill, todos de la ciudad de Nueva York. El trío guiará a los espectadores a través de lo más destacado en vivo de los desfiles del Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Chicago, Houston y Detroit, con invitados famosos que ofrecerán una mirada a sus propias tradiciones navideñas.

La cobertura incluirá actuaciones musicales de Brad Paisley, The Temptations, The Four Tops, el elenco del musical de Broadway Six y el Harlem Gospel Choir. También contará con apariciones de Alex Guarnaschelli, Craig Robinson, Henry Winkler, Jeremy Renner, Jonathan Groff, Lea Michele, Leighton Meester, Michelle Monaghan, Pentatonix y Simu Liu, entre otros.

Los corresponsales de CNN que participan incluyen a Andy Scholes, Brad Smith, Fred Pleitgen, Harry Enten, Isabel Rosales y Whitney Wild.

En los últimos años, CNN se ha promocionado como un destino durante las grandes fiestas, incluyendo Nocheviejay, más recientemente, el 4 de julio.

CNN lo hará ofrecer programación personalizada en su nuevo servicio “All Access”incluidas transmisiones en vivo de cada uno de los desfiles del Día de Acción de Gracias, así como del Nantucket Turkey Plunge. El día antes del Día de Acción de Gracias, CNN transmitirá la cobertura en vivo del desfile de inflado de globos en la ciudad de Nueva York y el desfile de Acción de Gracias en Charlotte, Carolina del Norte, para los suscriptores.

Algunos contenidos de transmisión nuevos debutarán antes de las vacaciones. A partir del jueves, los suscriptores de transmisión de CNN tendrán acceso a demostraciones de cocina de Alex Guarnaschelli y Bryan y Michael Voltaggio de The Food Network; una guía para preparar la mesa navideña perfecta con Bobby Berk de “Queer Eye”; y “Gobble Gobble Gone Wrong: Thanksgiving Day Mishaps”, un especial centrado en humorísticos desastres en la mesa presentado por Enten de CNN.

CNN anunció el jueves temprano que planea coproducir y transmitir la última temporada de la serie de entrevistas “Actors on Actors” de Variety.