¡Desesperado por ingresar a la carretera de peaje, las leyes actuadas!

Yakarta, Viva – Dirección de tráfico Polda Metro Jaya Asegurar la ingeniería de tráfico cuando manifestación obrero frente al edificio RPD/ MPR RI, hoy, jueves 28 de agosto de 2025, es situacional.

Leer también: Los trabajadores realizarán una acción masiva hoy, el empresario responde así



El Director de Tráfico de la Policía Metropolitana de Yakarta, reveló el comisionado de policía Komarudin, su partido dio espacio para que la comunidad expresara sus opiniones. Sin embargo, recordó a los manifestantes que las actividades habitante Otros que no participaron en la acción también deben continuar.

«El flujo de tráfico de ingeniería es situacional. Si el número de masa y debe usar el camino, entonces haremos la transferencia. Pero si las masas no son demasiado, pueden compartir el camino con otras comunidades», dijo Komarudin.

Leer también: Mañana, el DPR está rodeado de trabajadores, ¡se desplegarán 4.500 Police-TNI!





Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin

El ex jefe de policía del Metro de Yakarta Central enfatizó que no había cierre de carretera. Con respecto al incidente de la masa que ingresó a la carretera de peaje e interrumpir el flujo de vehículos en la demostración del 25 de agosto, Komarudin dio una fuerte advertencia para que no se repita en la manifestación de hoy.

Leer también: DPR insta al gobierno a tomar medidas firmes después de que los residentes de NTT fueron disparados por el aparato de Timor Leste



«Ciertamente lamentamos mucho si la masa de la acción entró en la carretera de peaje, especialmente para interrumpir las actividades de la carretera», dijo.

Agregó que si se repitiera una acción similar, habría fuerzas del orden contra las masas que estaban decididas a ingresar a la carretera de peaje. La policía también tomará medidas para transferir el tráfico para evitar que las personas estén atrapadas en el medio de las masas.

El hombre que también era una policía regional de Dirlantas Java East Java enfatizó, si ocurriera un incidente similar, la policía usaría el mismo método de manejo.

«La misa que está decidida a ingresar a la carretera de peaje, por supuesto, haremos la policía, pero esto también se ve obligado a tener que desviar como ayer. El incidente de ayer tuvimos que emitir cuál en el camino de peaje mantener el número atrapado en el medio del conflicto.

Anteriormente informó, miles de personal conjunto se desplegarán para supervisar la demostración de trabajadores frente al edificio del Parlamento Indonesio, Central Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

El jefe de las relaciones públicas de la policía metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía, Ade Ary Syam Indradi, dijo que había un total de 4,531 personal que mantendría la manifestación para seguir siendo propicio.

«La Policía Metropolitana de Yakarta preparó hasta 4,531 personal conjunto para asegurar la manifestación del grupo laboral», dijo Ade Ary en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Miles de funcionarios consistieron en 2.174 miembros de la policía de Yakarta, 1.725 Sede de la Policía de Brimob y TNI, así como 632 personal de las filas de la estación de policía. Ade Ary también apeló a los trabajadores para que mantuvieran el orden en la transmisión de sus aspiraciones.