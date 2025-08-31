Desesperado por entrar en medio de una demostración caótica, Zaskia Adya La Meca: ¡muchas víctimas!

Yakarta, Viva – Acción demostración En Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025, que terminó en el caos, resultó atraer la atención de muchas personas. Uno de ellos vino de la actriz y de la madre de cinco hijos, Zaskia Adya Meca. Junto con su colega, Tiwu Rayie, estaba decidido a ir directamente a la región KwitangCentral Yakarta, uno de los puntos críticos de enfrentamientos entre las masas y las autoridades.

Inicialmente, Zaskia no tenía la intención de participar en presenciar la acción. Él y Tiwu iban al aeropuerto para liberar la partida de su mejor amigo. Al ver el camino relativamente desierto, había sospechado que no había manifestación ese día. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Esta tarde antes de ir al aeropuerto, lanzó la partida de amigos a Sumud Nusantara, yo y @Tiwurayie hablamos ‘Eh, ¿todavía hay manifestaciones hoy? ¿Cómo es que es genial pero las calles están tranquilas?’ Luego, busque en IG, Tiktok también X no encuentra las noticias!

Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto, solo descubrió que la manifestación en realidad se calienta. De la información que recibió, el equipo médico de @kitabisacom dejó caer una serie de ambulancias en varios puntos.

«Cuando el aeropuerto conversó con @mhibaturr, resulta que todavía hay muchas manifestaciones y el equipo de @kitabisacom preparó varias ambulancias, uno de los puntos en Kwitang.» ¿Quieres unirme a Sis? Yo desde aquí inmediatamente vamos allí «yo y tiwu con la respuesta rápida» ¡querer! «, Continuó.

Al llegar a Kwitang, Zaskia fue testigo de la tensa situación. El camino está lleno de ardor, mientras que los manifestantes están involucrados en heridas debido a balas de goma o gas lacrimógeno.

«Hacia Kwitang, es bastante tenso de la atmósfera, descartada aquí y allá porque el camino principal está cerrado. A lo largo del camino hay muchas marcas ardientes, luego llegamos a un punto crítico. Muchas, muchas víctimas … en la opresión promedio del pecho (el oxígeno es muy necesario) también para limpiar los ojos», escribió.

No solo testigos, Zaskia también ayudó al equipo médico a evacuar a las víctimas. Admitió que estaba asombrado por el trabajo de los voluntarios que acompañaron rápidamente al paciente al hospital, incluso sin conocer su identidad.

«Al ir al campo, resulta que aprendí mucho … Acompañé al médico a llevar al paciente a la sala de emergencias, el personal del hospital tenía Stanby en el vestíbulo, el paciente cayó sin un teléfono celular e identidad, luego había un equipo legal para saludarme», dijo.

Aunque estaba activo, Zaskia finalmente decidió renunciar porque la situación era más caótica.

«Ahora he regresado porque la situación de Kwitang está obteniendo más Keos. Se le pide al equipo médico que renuncie, la misa es más caótica. Solo puede rezar para que este amado país pronto se recupere, se convierta en un lugar cómodo y seguro y todos pueden vivir armoniosamente», concluyó.