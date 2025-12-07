‘Desert Warrior’ protagoniza una producción pionera al estilo de Hollywood

En 2021, Sharlto Copley (“District 9”, “The Witcher”) y Aiysha Hart (“Mogul Mowgli”, “Colette”) pasaron cinco meses en una pintoresca zona desértica cerca del sitio de la ciudad futurista de NEOM para filmar la primera película de Arabia Saudita al estilo Hollywood, “guerrero del desierto.”

Casi cinco años después, por fin se lanza en Oriente Medio desde el Festival de Cine del Mar Rojo.

La epopeya de gran presupuesto, dirigida por el cineasta británico Rupert Wyatt (“El origen del planeta de los simios”), está ambientada en la Arabia del siglo VII y gira en torno a una princesa (Hart) que se niega a servir como concubina del despiadado emperador Kisra, interpretado por Ben Kingsley, lo que provocó un enfrentamiento épico llamado la Batalla de Ze Qar. Copley interpreta al despiadado comandante mercenario Jalabzeen al que el emperador le ha encargado cazar a la princesa protofeminista y a su padre mientras huyen al vasto desierto árabe.

Las reacciones del público local en el estreno de “Desert Warrior” fueron cálidas y “realmente vocales”, dijo Hart, hablando en el Variety Lounge presentado por Red Sea Film Festival.

«Es agradable mostrárselo a una audiencia que entiende la cultura», añadió Hart, que tiene doble herencia británico-saudí. Señaló que la historia de la película es muy conocida “en esta parte del mundo”. “Así que creo que hubo una comprensión más profunda y un aprecio del que fue realmente encantador ser parte”.

Para Copley, estar en “Desert Warrior” significó presenciar una verdadera declaración de intenciones por parte de la industria saudita. Aunque realmente no sintió la presión de eso, “definitivamente se podía sentir en la producción, en el director, en Rupert, en el productor y en el estudio tratando de manejar a la bestia de la primera gran película filmada en la región”, dijo.

«Volaron con un equipo de unas 550 personas y 250 llegaron desde la región circundante, porque no había industria, así que se podía sentir cómo se hacía la película. Se podía sentir el peso práctico de tratar de crear una industria donde ellos estaban, pero no la hay», añadió.

“Teníamos 38 países representados en el equipo, lo cual fue una locura”, señaló Copley. “Definitivamente fue la mayor cantidad de idiomas que he encontrado en una película. [shoot].”

Es evidente que rodar en el desierto tenía sus inconvenientes y sus ventajas.

«Creo que para mí entrar en el personaje fue más una cuestión física», dijo Hart. «De hecho, comenzamos a filmar alrededor de agosto o septiembre, por lo que todavía hacía mucho, mucho calor».

«Y, ya sabes, teníamos trajes bastante pesados, con muchas capas. Ahí es cuando te das cuenta del uso del sudor. Por qué el cuerpo suda. Porque sudas y luego llega un poco de viento, y dices: «Oh,

¡Eso es agradable!