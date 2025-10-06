Deseche nuestros pensamientos de los países ricos en petróleo

Yakarta, Viva -La 6 ° presidente de RI, Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) decir Indonesia fuera de la organización de los países exportadores Aceite (OPEP) porque se convierte en un país importador de petróleo.

«Si la mentalidad somos ricas en petróleo, podemos hacer cualquier cosa, ingresamos a la OPEP La organización de los países exportadores de petróleo. La mentalidad, cuando nos convertimos en un importador neto, debe estar equivocado», dijo Sby al «entregar una transición energética impactante» en Yakarta, lunes 6 de octubre de 2025.

Según SBY, Indonesia salió de la OPEP en su tiempo como presidente de la República de Indonesia. En ese momento, Indonesia se había convertido en un importador de petróleo, por lo que la membresía indonesia en la OPEP ya no era relevante.

Sby dijo que, cuando todavía se desempeñó como Ministro de Minería y Energía en 1999, la producción de petróleo indonesio todavía estaba en el nivel de 1,5 millones de barriles por día (BPH).

Sin embargo, la producción ha disminuido gradualmente hasta ahora. «Así que arroja la idea de que somos ricos en petróleo, dependiendo del petróleo, y así sucesivamente. Eso es lo que está inhibiendo», dijo Sby.

Por lo tanto, apoya los esfuerzos de la transición energética de Indonesia a energía nueva y renovable. Por lo tanto, Indonesia puede reducir su dependencia del aceite.

«Debemos cambiar a la derecha, pasar a la renovable, realmente renovable», dijo Sby.

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) informó la producción de petróleo en junio de 2025 para llegar a 608.1 MBOEPD o alcanzó el 100.5 por ciento del objetivo. El taget del gobierno en el presupuesto estatal (APBN) 2025 es 605 MBOEPD

Fue dicho por el Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadala, la producción promedio del semestre I 2025 alcanzó 602.4 MBOPD o el 99.5 por ciento del objetivo. Según él, de 2008 a 2024 el objetivo de elevación del Ministerio de Energía y Recursos Minerales nunca ha alcanzado las cifras objetivo.

«Vemos enero a 599.6 hasta junio de 608.1 Bopd. El objetivo APBN 605. ¿Por qué sucede esto? Muchas personas dicen que es imposible lograr el presupuesto estatal», dijo Bahlil en una conferencia de prensa sobre el primer semestre de 2025 actuaciones en el Ministerio de Construcción de Recursos Energéticos y Minerales, lunes 11 de agosto.

Mientras tanto, la producción de gas natural en junio de 2025 alcanzó 1.146.4 MBOEPD o superando el objetivo del 114 por ciento del objetivo con una producción promedio en el primer semestre de 2025 que alcanza 1,199.7 MBOEPD.