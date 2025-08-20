Desea Rp 1 mil millones al mes está bien, pero presupuesto abierto

Yakarta, Viva – ex miembro RPD Ri Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok Habló sobre el tema del aumento salario Miembro de la Cámara de Representantes (DPR) de la República de Indonesia.

Ahok solicitó que el gobierno estuviera abierto al presupuesto estatal para que la comunidad pueda descubrir la cantidad de presupuesto disponible y su designación.

«Si soy miembro de la junta, quiero un salario de RP1 mil millones al mes, estoy bien. Pero usted abre todo su presupuesto. El Ministerio de Presupuesto está abierto. Háganos saber que cada impuesto que pagamos se usa en cualquier lugar», dijo Ahok en el Ayuntamiento de Yakarta el miércoles.



Ex gobernador de Yakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Además, Ahok también solicitó que los miembros de la junta estuvieran abiertos con su desempeño. Ahok evalúa que todos los profesionales valen la pena pagar un gran salario.

Por esta razón, si desea aumentar los ingresos de los miembros del consejo, Ahok solicitó que puedan ser abiertos y verdaderamente profesionales en su trabajo.

«No solo quiera recibir un salario. Recibir un salario de RP1 mil millones también está bien. El Ministro quiere un salario de Rp. 16 mil millones al año. Pero no hay asignación en el hogar», dijo el ex gobernador de DKI Yakarta

Anteriormente, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Adies Kadir, aseguró que el salario de los miembros del parlamento indonesio no aumentara, pero hubo beneficios adicionales en forma de asignación de la Cámara de Rp50 millones por mes.

Dijo que las asignaciones adicionales reemplazaron la residencia oficial del parlamento indonesio que ahora se ha ido. De esa manera, la asignación oficial del hogar se da con el nominal ajustado.

«Por lo tanto, la asignación de vivienda de DPR es de Rp50 millones, precisamente aproximadamente Rp. 58 millones, recibieron alrededor de Rp50 millones», dijo Adies.

Además de la asignación oficial en el hogar, explicó que los miembros del Parlamento Indonesio podrían recibir un salario de casi RP. 70 millones cada mes.

Esa figura, que consiste en un salario básico de alrededor de RP. 7 millones, asignaciones de combustible de alrededor de RP. 7 millones, asignaciones de arroz Rp. 12 millones a otros componentes de las asignaciones.

Según él, el aumento ocurrió solo en asignaciones. Dijo que la asignación se estaba ajustando al precio actual de las necesidades.

Reveló que el salario básico para los miembros del parlamento indonesio no había aumentado en 15 años. Sin embargo, los representantes de las personas entienden que la política de eficiencia se está implementando actualmente. (Hormiga)