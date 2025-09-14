Desea el crédito Honda Adv 160 RoadSync, las cuotas comienzan esto

Yakarta, Viva – No hace mucho tiempo Pt Astra Honda Motor se lanzó Honda adv 160 RoadSync, donde la característica de conexión con un teléfono inteligente que anteriormente estaba integrado en PCX 160 es la principal ventaja.

Su diseño elegante con un aura de aventura hace que esta moto sea adecuada para su uso en varios campos. No es de extrañar que esta moto sea el objetivo, especialmente para aquellos a quienes les gusta ser diferentes en las calles.

ADV 160 RoadSync está equipado con un motor ESP+ de 160cc que es potente pero aún eficiente en el consumo de combustible. Esta tecnología hace que su rendimiento sea más receptivo y ecológico. Además, esta moto también ha sido equipada con características modernas para admitir la comodidad de conducción.

La característica principal es el Honda RoadSync, que permite a los automovilistas conectarse con teléfonos inteligentes. A través de esta tecnología, navegación, notificaciones de mensajes, a los reproductores de música se pueden organizar directamente desde el panel de instrumentos.

Para aquellos que estén interesados ​​en tener un Honda Adv 160 RoadSync, no hay que preocuparse por las entregas. Basado en la búsqueda Viva Automotive en el sitio Crédito BCA Motorized Vehicles, domingo 14 de septiembre de 2025, esta moto puede ser propiedad con cuotas ligeras de acuerdo con el tenor seleccionado.

Con precio Venta de RP41,950,000 en la carretera Yakarta, para un tenor de 1 año, los consumidores deben preparar el primer pago total de RP. 18.2 millones. Después de eso, las cuotas mensuales que deben pagarse son RP2.48 millones. Este esquema es adecuado para aquellos que desean pagar cuotas más rápido.

Si elige un tenor de 2 años, el primer pago total está en el rango de RP. 18.7 millones. Las cuotas mensuales se vuelven más ligeras, que es RP1.27 millones. Esta opción se puede elegir para aquellos que desean instalar cuotas más flexibles cada mes.

En un tenor de 3 años, los consumidores solo necesitan pagar RP. 20 millones al principio. Las cuotas por mes cayeron nuevamente a RP870 mil. Esta es una opción interesante para aquellos que quieren estar más sueltos en la gestión de las finanzas.

En cuanto al tenor de 4 años, el primer pago total de RP21.5 millones. Las cuotas mensuales volvieron a RP701 mil. Este esquema es perfecto para aquellos que desean suprimir las cuotas mensuales al mínimo.

Para aquellos que eligen un tenor de 5 años, el primer pago total es de alrededor de Rp22.9 millones. Las cuotas por mes se encuentran en el rango de Rp611 mil a Rp630 mil. Cuanto más tiempo sea el tenor, más ligero es la carga mensual que debe ser nacida.

La última opción es un tenor de 6 años con un pago total de Rp24.3 millones. Las cuotas por mes comienzan desde RP554 mil a RP566 mil.