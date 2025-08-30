Desea cambiar el automóvil a Byd Atto 1, las cuotas son solo IDR 2 millones

Yakarta, Viva – World Atto 1 es uno de los autos eléctricos que acaba de estar presentes en Indonesia. Este automóvil lleva un diseño compacto que es adecuado para su uso en áreas urbanas.

En términos de rendimiento, el vehículo libre de emisiones utiliza un motor eléctrico con suficiente energía para las necesidades diarias. La aceleración es bastante receptiva, gracias a una pequeña dimensión.

ATTO 1 está equipado con bolsas de aire delanteras para conductores y pasajeros delanteros, airbags de cortina laterales, sistemas de recordatorio del cinturón de seguridad para todos los asientos, así como isofix para asientos para niños.

Además, también hay tecnología de soporte, como el monitoreo de la presión de los neumáticos, la cámara trasera, 3 radares traseros, la retención automática (AVH), los frenos electrónicos de estacionamiento (EPB), al sistema de control de crucero (CCS).

Este automóvil también está equipado con una capacidad de batería de 38 kWh. El proceso de contenido de potencia en SPKLU utiliza enchufes CCS, y ya admite una carga rápida, por lo que no hay necesidad de esperar mucho.

Viva Automotive tuvo la oportunidad de probar este pequeño automóvil eléctrico. En una prueba de viaje de Semarang a Yogyakarta, el consumo del poder de este automóvil fue bastante impresionante. Según las medidas de la pantalla media, Atto 1 registró un consumo promedio de alrededor de 13.5 kWh/100 km.

Esta cifra muestra la eficiencia competitiva en su clase, así como la confianza a los usuarios de que el kilometraje de 380 km reclamado por el fabricante puede lograrse en condiciones ideales.

Para aquellos que estén interesados ​​en poseer este automóvil eléctrico, hay opciones de entrega de luz de varios bancos. Basado en la simulación de crédito de BCA que se ve el jueves 28 de agosto de 2025, las cuotas dinámicas de ATTO 1 están en RP2 millones por mes.

Por ejemplo, con un tenor de 6 años, las cuotas por mes son de alrededor de Rp2.5 millones. Esta cifra es bastante asequible en comparación con la compra de un nuevo automóvil de gasolina con una clase similar.

De hecho, el primer pago total es bastante grande porque incluye un pago inicial y tarifas administrativas. El número alcanza Rp98,047,300. Sin embargo, esta cantidad se puede obtener si tiene un vehículo viejo y desea reemplazarlo con Atto 1.

Además de los precios de la entrega, los costos operativos también son consideraciones importantes. Los automóviles eléctricos son generalmente más eficientes porque no requieren un complicado servicio de gasolina y motor. El impuesto anual también es ligero y se puede usar todos los días a través de áreas incluso extrañas en Yakarta.