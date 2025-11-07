Desde vehículos terrestres hasta vehículos de lujo

Jacarta – Roy Suryoex Ministro de Juventud y Deportes y experto en telemática que ahora está involucrado en un presunto caso grado El falso presidente Joko Widodo está en el punto de mira público Patria.

Lea también: La policía dice que Roy Suryo Cs editó y manipuló el diploma de Jokowi



Aparte de los casos legales, su riqueza también es un motivo de preocupación pública. A continuación se ofrece una explicación completa sobre poder Roy Suryo, compilado de varias fuentes públicas.



El ex político del Partido Demócrata Roy Suryo visitó la oficina de LPSK en Yakarta, Ka

Lea también: Perfil de Roy Suryo, sospechoso del presunto caso de diploma falso de Jokowi



Resumido por VIVA el viernes 7 de noviembre de 2025, basado en el Informe de Riqueza del Administrador del Estado (LHKPN) del 31 de diciembre de 2018, Roy Suryo informó un patrimonio neto total de alrededor de 4.190 millones de IDR. Esta riqueza incluye:

– Tierra y edificio valor ± 1.617 millones de IDR

Lea también: Dos razones por las que la policía determina a Roy Suryo Cs como sospechoso en el caso del diploma falso de Jokowi



– Vehículo y equipos de transporte por valor de ± 2.621 millones de IDR

– Otros activos muebles por valor de ± 504 millones de IDR.

– Efectivo y equivalentes de efectivo por alrededor de 341 millones de IDR.

– Deuda registrada en ± 893 millones de IDR

Estos datos muestran que Roy tiene una combinación de activos fijos (terrenos y edificios), activos móviles (vehículos), así como efectivo y otros activos.

Detalles de activos destacados

Algunos de los activos de Roy que están en el centro de atención pública incluyen:

– Terrenos y edificios: posee varias propiedades de diferentes tamaños y valores, que van desde casas residenciales hasta terrenos baldíos. Se informó que el valor de la propiedad más grande era de 500 millones de IDR.

– Vehículos: el valor total de los vehículos ronda los 2.600 millones de IDR, incluidos los coches privados y las colecciones.

– Otros bienes muebles: Roy también posee diversos equipos tecnológicos y cámaras fotográficas profesionales, que según algunos medios valen bastante.

– Deuda: Se registra que Roy tiene deudas de alrededor de 893 millones de IDR, lo que forma parte del cálculo del patrimonio neto.

– Aparte de eso, los medios de comunicación señalaron que había una factura por propiedades estatales vinculadas a Roy por un valor de entre 8 y 9 mil millones de IDR, lo que era de preocupación pública.



Ex Ministro de Juventud y Deportes y experto en telemática Roy Suryo

Oficialmente, la riqueza de Roy Suryo en 2018 alcanzó alrededor de 4.190 millones de IDR, compuesta por terrenos, edificios, vehículos, bienes muebles y efectivo. Sin embargo, la atención pública sobre el cobro de partidas especiales y las facturas de propiedad estatales añade otra dimensión que es interesante conocer.