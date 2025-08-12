Desde una reunión dulce, tener 4 hijos, a aplicaciones de lujo

Riad, Viva – Relación megabar Al Nassr, Cristiano Ronaldo Y Georgina Rodríguez Durante ocho años se ha convertido en una de las historias de amor más destacadas de los futbolistas del mundo.

Desde una reunión inesperada en una boutique de lujo hasta el momento de la aplicación con un anillo de diamantes de valor fantástico, este es el viaje de sus dos amor.

El comienzo de la reunión en Madrid

2016 se convirtió en el punto de partida de su historia. En ese momento, Georgina trabajó como asistente de ventas en la boutique de Gucci en Madrid. Ronaldo, que está comprando directamente cautivado.

Esta primera reunión continuó a otros eventos fuera del trabajo, y la química entre los dos creció rápidamente.

Comenzando oficialmente a salir

Poco después de conocerse, Georgina comenzó a verse acompañando a Ronaldo en varios eventos públicos, incluido el apoyo al partido del Real Madrid. Aunque inicialmente mantienen la privacidad, a fines de 2016 comenzaron a subir un momento juntos en las redes sociales.

Formar una familia

Su relación se está desarrollando rápidamente. En poco tiempo, Georgina se convirtió en una figura importante en la vida de la familia de Ronaldo.

Noviembre de 2017, Georgina dio a luz a su primera hija, Alana Martina.



La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su hijo Alana Martina. Foto : instagram.com/georginagio/

También se ocupó de tres hijos anteriores de Ronaldo: Cristiano Jr., y los gemelos Eva Maria y Mateo nacieron a través de una madre sustituta.

Abril de 2022, Georgina dio a luz a gemelos, pero el bebé murió al nacer. Su hija, Bella Esmeralda, sobrevivió y ahora está creciendo saludable.

Viviendo juntos en Arabia Saudita

Desde principios de 2023, Ronaldo se mudó a Riad después de unirse al club Al Nassr. Georgina y los niños se mudaron, disfrutando de la lujosa vida en la capital de Arabia Saudita. Georgina también es cada vez más activa en el mundo del modelado, los negocios y el reality show.

Propuesta romántica por valor de miles de millones

Después de ocho años juntos, Happy News llegó en agosto de 2025. Georgina anunció en Instagram que recibió la propuesta de Ronaldo. La foto cargada muestra un gran anillo de diamante ovalado en su dedo anular, acompañado por una dulce leyenda:



El anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

«Sí, Quiero. En Esta y en Todas Mis Vidas» (sí, quiero. En esta vida y toda mi vida).

Según la página seis, se estima que el anillo vale US $ 2-5 millones (RP. 33-83 mil millones), lo que lo convierte en uno de los anillos de compromiso más caros del mundo.

Nuevo capítulo

Para Ronaldo y Georgina, esta aplicación no es solo un símbolo de amor, sino también un compromiso de continuar el viaje de la vida juntos.

Con la familia extendida que han construido, su segundo matrimonio se convirtió en uno de los momentos más esperados de fanáticos de todo el mundo.