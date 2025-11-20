Desde Tutut hasta caviar de saltamontes, aquí hay cinco innovaciones en fuentes de proteínas del futuro

Jacarta – La seguridad alimentaria se está convirtiendo en una cuestión cada vez más apremiante en medio del crecimiento de la población mundial y la disminución del suministro de fuentes de alimentos convencionales.

Lea también: No lo ignores, la ingesta de proteínas durante el periodo de crecimiento y desarrollo del niño ayuda a fortalecer el sistema inmunológico



Los expertos predicen que la población mundial alcanzará los 10 mil millones de personas en 2050, por lo que las necesidades de alimentos deben aumentar al 60 por ciento de la capacidad de producción actual. ¡Vamos, desplázate más!

Esta condición exige avances a través de una innovación alimentaria que no sólo sea creativa, sino también sostenible y capaz de responder a los desafíos futuros.

Lea también: Respondiendo a la necesidad de recursos humanos farmacéuticos, FIKES UPH abre oficialmente el Programa de Profesionales Farmacéuticos



En este contexto, la innovación alimentaria se refiere a los esfuerzos para crear, desarrollar o modificar ingredientes alimentarios a través de enfoques científicos, tecnológicos y creativos.

El objetivo es presentar productos más nutritivos, respetuosos con el medio ambiente y con potencial para convertirse en una fuente alimentaria alternativa.

Lea también: Gran Final de Embajadores UPH 2025, Foro de Desarrollo Holístico para convertirse en Embajadores del Campus



La innovación alimentaria incluye el uso de materias primas que no se han optimizado hasta ahora, aumentar la eficiencia de la producción y crear alimentos que sean relevantes para las necesidades nutricionales de las generaciones futuras.

Para mostrar estas nuevas ideas, una nueva Exposición de Alimentos mostró 15 futuras innovaciones alimentarias creadas por estudiantes.

Este año, el foco principal del evento estuvo dirigido a la utilización de fuentes de alimentos alternativas que actualmente se utilizan con menos frecuencia. Desde tutut o caracoles de campo de arroz, yacas jóvenes, hasta insectos como saltamontes, todo se procesa en productos alimenticios de alto valor que pueden ser una fuente de alimento. proteína el futuro.

De los diversos productos expuestos, cinco de ellos llamaron la atención porque ofrecían conceptos únicos, sabores interesantes y fuertes valores de sostenibilidad.

1. Jack’D (cecina de yaca)

Este producto elaborado con yaca tierna está disponible como alternativa a la carne con una textura masticable y un sabor dulce y salado que se asemeja al típico bak kwa asiático. Además de ser rico en nutrientes, Jack’D demuestra que los alimentos de origen vegetal pueden ser modernos, deliciosos y más respetuosos con el medio ambiente.

2. Bergur (hamburguesa sin gluten y hamburguesa vegana)

Bergur ofrece una experiencia de comer hamburguesas más saludable. El pan a base de mocaf sin gluten y la sabrosa hamburguesa de verduras lo convierten en una opción ideal para los consumidores que necesitan una opción vegetariana sin comprometer el disfrute del sabor.

3. TutBites (rollitos de primavera Tutut)