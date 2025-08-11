Desde tanques de sigilo hasta aviones de combate de quinta generación, este es un nuevo equipo de defensa que hace que el oponente piense dos veces

Yakarta, Viva – La modernización de las principales herramientas del Sistema de Armas de Indonesia (Equipo de Defensa) continúa mostrando desarrollos significativos en 2025. El gobierno junto con la industria de la defensa nacional y los socios internacionales se están fortaleciendo intensamente TNI En todas las dimensiones, desde la tierra, el mar, hasta el aire.

Comenzando desde vehículos de combate anfibios, buques de guerra tecnológicos sigilosos, hasta aviones de combate de quinta generación, todo para mostrar la preparación de Indonesia para enfrentar desafíos futuros.

Una serie de adquisiciones y ensayos también son pruebas de que la cooperación estratégica con países amigables tiene un impacto real en el poder militar nacional.

El siguiente es un resumen del último equipo de defensa de Indonesia en 2025, que se resume del reconocimiento del ejército y las noticias AP:

Tanque híbrido de luz P8 hecho en Indonesia-France

Producido por PT SSE, P8 es un tanque anfibio ligero que pesa 12 toneladas que utiliza un motor diesel híbrido diesel. Sus ventajas radican en la eficiencia de combustible, la aceleración rápida y las trazas de bajo sonido y calor. El arma principal es un canon de 30 mm con un sistema de control remoto, más un lanzador de misiles antitanque (ATGM) y un sensor óptico. Según el reconocimiento del ejército, este vehículo está diseñado para operaciones rápidas en las islas.

2. P2 Tiger 4 × 4 APC

Vehículo de acero P2 Tiger 4×4 Indonesio casero

El vehículo blindado hecho por PT SSE en colaboración con Texelis France tiene un peso de 18 toneladas y es capaz de soportar balas hasta el estándar de nivel 4 Stanag 4569. Usando la plataforma Celeris, P2 Tiger está equipado con un canon RCWS de 20 mm, un sistema de detección de disparos, y puede transportar hasta 10 personas. El Indonesia Business Post registra que la producción se lleva a cabo en Tangerang con transferencia de tecnología desde Francia.

3. Korvet Kri Bung Hatta

Viva militar: Kri Bung Tomo 357 (Ilustración del barco Corvettee)

La Marina agregó su poder marítimo con Kri Bung Hatta, quien se unió oficialmente en abril de 2025. Este barco tiene una capacidad de patrulla y combate mejorada, y se asigna en el este de Indonesia. Los datos de Wikipedia dijeron que este barco era parte del Programa Nacional de Rejuvenecimiento de la Flota Corvette.

Barco de misiles de sigilo República Palindo

El prototipo de los barcos de combate sigiloso con este diseño de trimarán fue realizado por la República de Palindo. Naval News Reports, este barco utiliza un casco compuesto para reducir las huellas de radar y equipados con misiles Çakır hechos por Türkiye con un rango de aproximadamente 100 km. Las negociaciones de adquisiciones para las evaluaciones en la Marina están dirigidas a completarse a fines de 2025.

Jet Tempur Kaan Foto : Instagram: Turkishaerospace

Se está finalizando el acuerdo de compra de 48 unidades de Kaan Turkish Fighter Jet. AP News reveló que la producción se llevará a cabo en Türkiye con la transferencia de tecnología y los planes de producción de motores en Indonesia durante una década. La primera entrega está programada para 2028.

6. Dron de combate de águila negra

El dron de combate masculino (mediano altitud) del dron «Black Eagle» está activo nuevamente en 2025. Wikipedia señaló, después de ser dirigida a fines civiles, la primera prueba de vuelo como UCAV se realizó con éxito en julio de 2025.

Resumen de New Alutsista TNI 2025

En el sector de la tierra, el TNI ahora se ve fortalecido por P8 Light Tank y P2 Tiger, que tiene alta movilidad, sistemas modulares y diseños que priorizan las características de sigilo.

Para el sector marino, el poder de la flota es cada vez más sólido con la presencia de kri bung hatta y barcos de combate sigiloso (barcos de sigilo) que están equipados con misiles de larga distancia.

Mientras está en el aire, el TNI se suma al alboroto con la quinta generación de aviones de combate de Kaan y el dron de combate negro Elang local que está listo para expandir el alcance de las operaciones militares indonesias.