Desde puntadas de mano hasta una plataforma digital, Alf Clother Journey a un exitoso MSME en Shopee

VIVA – La vida no siempre presenta la igualdad de oportunidades para todos. Para Muh Alfian Hidayattullah, un joven de Pekalongan, Java central, el camino hacia el éxito estaba lleno de varios obstáculos. Muchas veces no solicitó un trabajo, alcanzó el costo de la educación y tuvo que asumir la responsabilidad como un niño mayor de ser parte de la realidad que tenía que enfrentar.

Sin embargo, el silencio no es una opción para Alfian. Armado con las habilidades de costura que aprendió durante la escuela, además de utilizar la pieza de tela estampada de un vecino, comenzó a tejer las esperanzas de cada puntada que hizo.

Con perseverancia y entusiasmo que nunca disminuyeron, sus esfuerzos lentamente valieron la pena. De los hilos y los sueños que unió, Alf ropa, nació una marca moda Hombres locales que ahora tienen éxito en el desarrollo a través de la plataforma Shopee.

Muh Alfian Hidayattullah, fundador de Alf Clothing, dijo: «Siempre creo que en medio de las limitaciones hay una oportunidad para desarrollarse. A la edad de 22 años, cuando todo se siente difícil, no elijo renunciar. Aunque la competencia en el mercado de la moda musulmana es bastante alta, la ropa de ALF intenta competir mediante el uso de materiales de calidad, designios interesantes y envases ordenados. Productos, pero también abiertos al mercado, el mercado, el mercado, el mercado, y las oportunidades, y las oportunidades, y las oportunidades, y las oportunidades, y las oportunidades, y las oportunidades, y las oportunidades, y las oportunidades son bastante imaginarias.

Ropa de Alf: convertir las limitaciones en una oportunidad

El negocio que fue pionero desde hace cinco años, lentamente trajo resultados y cambios importantes en su vida. Desde que comenzó a usar Shopee en 2021, la ropa de Alf ha seguido creciendo y registrado con éxito las ventas de hasta 1,000 piezas de ropa por mes.

La camisa de Koko para adultos, Koko Children, a los uniformes de los niños del Corán son algunos de los productos de ropa Alf más vendidos en Shopee.

No solo una ventana digital, Shopee también es un lugar para aprender y crecer. Varias iniciativas, como las campañas de números gemelos, una innovación de características de venta cada vez más interactivas, a programas de promoción y tutoría, han contribuido en gran medida al desarrollo empresarial. Como resultado, en la gran venta de Ramadán 2025, la ropa de Alf sintió un aumento en orden hasta 6 veces en comparación con los días normales. Es una prueba clara de que la estrategia digital correcta puede abrir oportunidades de crecimiento significativas.

Las características proporcionadas por Shopee también juegan un papel crucial para alentar el crecimiento de la ropa de ALF. La interacción directa con los clientes a través de Shopee Live, que se lleva a cabo todos los días en 20.00-21.00 WIB también contribuyó a un aumento en la conversión de orden en los últimos meses. Además, Shopee Video también es un espacio para que la ropa de Alf explore la creatividad en la visualización de productos. El contenido corto promovido por los afiliados a través del programa de afiliados de Shopee, como el video Unboxing, el uso del producto, también es una de las nuevas estrategias de ropa ALF para aumentar las ventas y la confianza de los clientes.

«Elegí Shopee porque, además de tener una gran base de usuarios, esta plataforma también es amigable para los nuevos vendedores. Todas las características y programas nos ayudan a crecer sin tener que pagar un gran costo. Lo que siento más impacto son varios programas de tutoría para nosotros. UmkmDonde aprendo muchas estrategias promocionales, cómo administrar tiendas efectivas, al servicio al cliente. Se puede decir que puedo todo en uno en Shopee «, dijo Alfian.

La demanda continúa aumentando desde que se unió a Shopee, alentando a Alfian a reorganizar el sistema de producción y fortalecer la capacidad del equipo. Comenzó a compilar una gestión de acciones más estructurada y formar un equipo más grande. Además de abrir trabajos para los residentes locales, la ropa de ALF ahora emplea a docenas de empleados de la comunidad local que ayudan para el proceso de sutura, la producción de la empaque. Para garantizar la suavidad operativa, Alfian también se compromete a que cada empleado reciba un salario decente de acuerdo con su contribución, de modo que la creación de un entorno laboral más productivo y sostenible.

Soporte de Shopee para la moda de MSME en 8.8 Grand Fashion Sale

El viaje de Alfian es una prueba de cómo las MIPYME pueden desarrollarse rápidamente mediante el uso de plataformas digitales. La presencia de Shopee como socio estratégico abre un acceso más amplio para marcas como la ropa de ALF para llegar a nuevos consumidores, aumentar las ventas y fortalecer la existencia en medio de la competencia dinámica de la industria de la moda.

Compromiso de Shopee de continuar apoyando marca local También se ve por la presencia de la campaña de venta de moda de 8.8. Esta campaña no solo presenta ofertas atractivas, sino que también es un momento importante para que los amantes de la moda encuentren los mejores productos locales, incluidas marcas como la ropa ALF con varios beneficios exclusivos que están presentes del 25 de julio al 8 de agosto de 2025, que incluyen:

1. Moda de descuento y promociones atractivas

Comenzando desde Shopee Live Flash Sale 8RB, la moda definitivamente descuenta un 25% a 50 mil durante todo el día, hasta el envío gratis RP. Seguramente esta es una oportunidad para que los usuarios obtengan los mejores productos de moda locales a precios más asequibles.

2. SHOPEECAM, función de búsqueda basada en la imagen

¡Además, encuentre productos de moda locales favoritos más fácilmente! A través de Shopecam, esta última innovación permite a los usuarios buscar productos solo escaneando productos o imágenes a su alrededor. Simplemente tome o suba fotos de los productos de moda preferidos, y Shopee mostrará los resultados más relevantes. ¡Es hora, busque cualquier cosa con Shopee Cam!

Daniel Minardi, director de la Shopee de la asociación de marca Indonesia, dijo: «La historia de los actores de MSME, como la ropa de ALF, nos inspiró a continuar presentando el espacio en el espacio a través de la tecnología. Esperamos que la campaña de venta de moda de 8.8 no solo sea una etapa para que las marcas locales realicen, desarrollen y lleguen a más consumidores, sino también como un momento de compras para los usuarios. Los usuarios de compras en línea sean más fáciles y más divertidos».

Apoye el trabajo de los niños de la nación visitando ropa ALF en Shopee a través del siguiente enlace: https://s.shopee.co.id/6fwzttdrgp. A través del canal Shopee Select Local, Shopee se compromete a presentar productos locales de calidad y alentar el progreso de las MIPYME indonesias.